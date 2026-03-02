La fea provocación de Nyom a Vinicius: le celebra la victoria en la cara

El Real Madrid-Getafe acabó con polémica tras una provocación de Nyom a Vinicius Junior. Al acabar el partido, el defensa azulón fue directo al brasileño a celebrarle en la cara la victoria después de lo ocurrido entre ambos hace unos meses en el Coliseum. Unas imágenes que llegan como venganza y que casi termina en una tangana después de que ambos futbolistas tuvieran que ser sujetados para evitar que el asunto fuera a mayores.

Todo se remonta al pasado mes de octubre cuando el partido estaba aún empatado a cero. Bordalás dio entrada a Nyom y, a los pocos segundos, acabó expulsado después de una agresión a Vinicius. Una decisión arbitral que provocó el cabreo del Getafe, pero que al defensa no le iba a ser tan fácil de olvidar.

Es por ello que Nyom, aunque no jugó ningún minuto, desde el banquillo fue directo al brasileño para hacerle el gesto del resultado (0-1) mientras le sonreía a tono de burla. En plena euforia, tanto Bordalás como Ceballos trataron de calmar a un Vinicius que ya estaba fuera de sus casillas. Incluso Militao también estuvo para intentar separar ambos banquillos.

🚨 Vinicius Jr and Militão vs Getafe’s Nyom after the game.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/x9Xml8ovKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026

El árbitro terminó mostrando la roja directa al jugador del Getafe por conducta antideportiva. Una acción que llegó minutos después de la expulsión al jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, por protestar al colegiado. Sumando también la de Liso por doble amarilla, Muñiz Ruiz acabó del partido con tres expulsiones. Un partido desesperante para un Real Madrid que acabó desesperado con el resultado que le pone más lejos el liderato.