El cuarto árbitro Clemente Ortuño fue el que ‘obligó’ a Munuera Montero a expulsar a Nyom: «Es roja»

La expulsión de Nyom ha sembrado polémica en la victoria del Real Madrid en el Coliseum. El lateral azulón recibió la roja directa después de una dura entrada a Vinicius Júnior, lo que originó una tangana entre ambos equipos. Una decisión que no tomó directamente Munuera Montero ya que previamente le había pasado el cuarto árbitro, Clemente Ortuño.

La acción ocurrió a escasos centímetros del colegiado murciano y este no dudó en avisar al árbitro principal de que la jugada debía ser castigada con la expulsión. De hecho, el propio José Bordalás lo confesó después del partido: «La expulsión de Nyom marca el partido. El cuarto le ha dicho roja al árbitro. Le pone la pierna y Vinicius se toca la cara. Es aparatosa pero para mí no es roja, como mucho amarilla», explicó el técnico azulón.

Hasta ahora, Clemente Ortuño había tenido poca participación en Primera División. A sus 29 años es colegiado de Primera RFEF, pero sus grandes actuaciones en los últimos meses le dieron la oportunidad de formar parte del colectivo arbitral en un partido de talla alta con el Real Madrid. El VAR con González Fuertes al mando confirmó el acierto del cuarto y el Getafe se quedó con uno menos.

A pesar de las intensas protestas de los futbolistas azulones, Munuera Montero reiteró en varias ocasiones que no había ninguna duda en la acción. Posteriormente, los locales se quedaron con nueve después de la expulsión a Sancris por otra acción con el delantero brasileño.