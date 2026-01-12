Laporta alimenta la falsa teoría de que Mbappé no quiso hacer pasillo: «Debían estar muy jodidos…»

Joan Laporta estaba exultante tras conquistar la Supercopa de España. Tanto que, otra vez, quiso ser protagonista en la celebración del Barcelona. Tras la misma, el presidente habló de una de las imágenes que más revuelo ha generado en redes sociales, el pasillo del Real Madrid después de que Mbappé pida a sus compañeros que se vayan. Aunque hay que recordar que el subcampeón nunca hace pasillo al campeón tras recoger las medallas. El Barça tampoco lo hizo en 2024 cuando perdió este mismo título frente al equipo blanco.

Durante una entrevista postpartido, el presidente blaugrana mostró su felicidad por haber ganado el título y analizó el choque: «Estábamos jugando muy bien y teníamos el partido muy controlado… pero sí, es cierto que veía que el Madrid podía ponernos las cosas difíciles en cualquier contraataque. A pesar de eso, teníamos el control del partido y eso me daba cierta tranquilidad. Fuimos muy superiores al Madrid y podríamos haber ganado por un margen mayor».

Sobre el tema del pasillo, Laporta comentó: «Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción», dijo en una entrevista con RAC1. Las cámaras captaron como Kylian Mbappé pide a sus compañeros que se vayan de la zona, cuando el Barcelona va a subir a recoger la copa.

De lo que no se acuerda Laporta es de que en 2024, cuando el Real Madrid supera al Barça por 4-1 en la final de la Supercopa de España, bajo su mandato, el equipo catalán tampoco hizo pasillo al eterno rival. Porque el subcampeón nunca hace pasillo al campeón después de recoger las medallas. Además, el motivo por el que los jugadores del Madrid se marchan es porque se lo pide la Federación Española de Fútbol.

El ente federativo solicita a los madridistas que se desplacen a otra zona para no obstaculizar el tiro de cámara. Por tanto, el Madrid actúa bajo las indicaciones del organizador del torneo. Es por eso que Mbappé dice a sus compañeros que se marchen. Ni más ni menos. La decisión tiene que ver única y exclusivamente con las instrucciones que reciben desde la RFEF. Los jugadores se movieron y esperaron en el césped a que el Barcelona levantara la Copa en señal de deportividad.

Laporta adelanta el fichaje de Cancelo

El presidente confirmó la llegada de Joao Cancelo en los próximos días. Su fichaje se hará oficial en las próximas horas y será presentado esta semana, pero Laporta se adelantó al anuncio oficial y comunicó que «Joao Cancelo estará con el equipo entre este lunes o el martes». Un año y medio después de su salida del club en junio de 2024, el luso volverá a incorporarse a las filas del Barcelona.

Sobre el regreso de Araujo, Laporta dijo: «Flick y el cuerpo técnico tuvieron la sensibilidad de sacar a Araújo para que se sintiera útil y capitán de nuevo. Fue maravilloso. Cuando hablamos, le dije que era un momento muy emotivo y él era consciente de que había vuelto. Lo tenemos de vuelta. Las cosas hay que hacerlas al ritmo que hay que hacerlas… Ha dado el paso y eso es gracias a Flick y a sus compañeros. Estaba muy contento y emocionado».

El máximo mandatario azulgrana también habló de las elecciones a la presidencia del Barcelona en este 2026: «Para la planificación deportiva, quizá deberían celebrarse antes. Una elección supone una carga para la organización y eso puede crear ciertas distorsiones. Para la planificación deportiva, una opción sería en marzo. Pero al final de la temporada, una vez que has hecho todo lo que tenías que hacer, tienes 15 días en junio que también podrían ser buenos».

Además, Laporta confirmó la continuidad de su entrenador: «Hansi Flick tiene contrato y estará con nosotros muchas temporadas más. Tenemos un gran entrenador que tiene contrato. Es un contrato que se hizo con el corazón y él tiene un vínculo muy fuerte con la ciudad». De Ter Stegen dijo que «tiene contrato con nosotros y lo está haciendo muy bien. Tenemos cubierta la posición de portero, pero tiene que ser así. Si él está contento, en principio está con nosotros».