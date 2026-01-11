De los cortes mangas de Cubarsí al «a chuparla» de Fermín: los ‘valors’ del Barcelona en la celebración

Algunos jugadores del Barcelona demostraron unos valors muy negativos tras conseguir la victoria en la final de la Supercopa de España este domingo. Especialmente dos canteranos culés, que tuvieron gestos y palabras realmente feos durante la celebración del título en el césped, comportándose de forma irrespetuosa con la afición y con sus propios compañeros. Primero fue Pau Cubarsí realizando varios cortes de manga justo al término del partido contra el Real Madrid y luego Fermín López mandando «a chuparla» a algún aficionado en la grada del estadio Alinma de Yeda.

«Toma, ¡A chupar, a tu casa!», exclamó el centrocampista español mirando a alguien entre el público, mientras antes el central del Barça, en unas imágenes captadas por Marca, dedicaba varios cortes de manga junto cuando Munuera Montero decretaba el final del Clásico en Arabia Saudí. Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y la gran mayoría emitían el siguiente mensaje, en tono irónico: «Los valores de la masía».