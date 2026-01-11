Así queda el palmarés de la Supercopa de España tras la victoria del Barcelona

La edición número 42 de la Supercopa de España ha deparado un duelo en la final entre Real Madrid y FC Barcelona. El equipo azulgrana venció por 3-2 en un partido de lo más emocionante donde el conjunto de Xabi Alonso tuvo dos grandes ocasiones para forzar la tanda de penaltis final.

Por cuarta ocasión consecutiva, el público saudí ha disfrutado de un Clásico del fútbol español en el partido por el título. El King Abdullah Sports City Stadium de Yeda ha sido testigo del undécimo enfrentamiento entre merengues y blaugranas por el título de la Supercopa, el cuarto desde el cambio de formato que comenzó a aplicarse en la temporada 2019-2020 y que aumentó el número de participantes de dos a cuatro. Ambos conjuntos han librado un duelo en el que también estaba en juego su posición en el palmarés de la Supercopa de España.

Quién ha ganado la Supercopa de España 2026

El FC Barcelona ha repetido su triunfo en la pasada final de Supercopa de España, derrotando al Real Madrid por 3-2, y convirtiéndose en el primer equipo que revalida el título desde el cambio de formato. Los de Hansi Flick han dado el primer paso hacia su objetivo de volver a conquistar el triplete de títulos nacionales de la pasada campaña. El equipo blaugrana ha refrendado las buenas sensaciones con las que llegaba a la final tras endosar un 5-0 al Athletic Club en la primera semifinal. Todo lo contrario a un Real Madrid que sufrió para vencer al Atlético de Madrid (2-1) y pagó el peaje del desgaste físico que sufrieron varios de sus jugadores.

Con este reciente triunfo, el Barça suma su primera victoria ante los blancos en la presente campaña e iguala el duelo directo después de la derrota en el Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu. Un enfrentamiento que dominó la pasada campaña en todas las competiciones, venciendo en los cuatro Clásicos del curso. El equipo blaugrana se impuso en la Liga y ganó a los blancos en las finales de Supercopa de España y Copa del Rey. De nuevo líderes en Liga, y en octavos de Copa, los de Hansi Flick se sitúan en posición de revalidar su triplete de títulos en España.

Cuál es el equipo que más veces ha ganado la Supercopa de España

La victoria del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España amplía la ventaja en el palmarés del torneo con un Real Madrid al que ha vuelto a derrotar en la final. Los culés dominan con 16 títulos, por 13 de su eterno rival. Con este triunfo, además, el Barça empata al Real Madrid como equipo con más títulos desde el cambio de formato en la temporada 2019/20, con tres para ambos y uno del Athletic Club.

De cara a la edición de 2027, en la que el Barcelona buscará encadenar tres Supercopas de España, como ya hizo entre 2010 y 2012; el escenario cambiará. Arabia Saudí alberga la Copa de Asia en enero y febrero del próximo año, por lo que Qatar se ha posicionado para acoger la próxima Supercopa de España y pretende pelear por las ediciones venideras.

Palmarés completo de la Supercopa de España

