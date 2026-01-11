Laporta desatado en Arabia: a gritos con una tarta gigante, puño en alto y el himno del Barça

Joan Laporta ha vivido una gran fiesta en la noche previa a la final de la Supercopa de España que juega su equipo, el Barcelona, ante el Real Madrid en Arabia Saudí. El presidente culé se lo pasó en grande en Yeda, la ciudad de Arabia en la que se juega este partido, con una gran alegría. Laporta se desató entre amigos, gritando, cantando el himno del Barça puño en alto y con una gran tarta de celebración.

A cánticos de «Barça, Barça, Barça», Laporta se desató en Arabia en las horas previas a la gran final de la Supercopa que disputan Barcelona y Real Madrid este domingo. El presidente del conjunto azulgrana estuvo acompañado de amigos con los que pasó una buena noche. Se dejó la voz cantando el himno del Barça puño en alto y para completar la cena, disfrutó de una tarta peculiar.

La tarta, de gran tamaño, contenía un billete de 100 dólares (falso evidentemente) que se quemaba y con pirotecnia al lado. Todo acompañado por los gritos de Laporta y sus acompañantes, totalmente eufóricos.

Todo ello tras la presentación institucional de la final, que fue unas horas antes y donde Joan Laporta llegó a reconocer que «las relaciones con el Real Madrid están rotas». El presidente del Barça se encontró con Emilio Butragueño en un acto de la Federación presidido por Rafael Louzán, previo a la final.

«Las relaciones con el Real Madrid entre el Barça y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado», dijo Laporta ante los medios. «Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, pues ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas», añadió.