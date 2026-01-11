Barcelona – Real Madrid: Arabia busca rey

Otra vez Arabia. Otra vez Yeda. Otra vez un Clásico. Barcelona y Real Madrid se miden en una nueva final de la Supercopa de España (20:00, hora peninsular española). En Oriente Medio se busca nuevo rey en un encuentro entre los dos gigantes del fútbol español. Los azulgranas, vigentes campeones, llegan lanzados a este duelo, mientras que los otros, los de blanco, son un mar de dudas, pero en estas charcas es donde pueden pescar algo positivo.

El Real Madrid afronta esta Supercopa de España como el espaldarazo definitivo para levantar una temporada en la que los blancos no están dando el nivel esperado. El último ejemplo fue contra el Atlético de Madrid en semifinales el pasado jueves. Los de Xabi Alonso ganaron y nada más; todo lo que dejaron sobre el césped saudí fueron dudas. No estuvieron bien, se vieron superados por los rojiblancos, pero se metieron en la final.

Ahora, el vestuario madridista entiende que deben subir notablemente su nivel, no ya para ganar la Supercopa de España, sino para poder competir a un Barcelona que está a un gran nivel. «Hay que seguir siendo autocríticos; hemos tenido ocasiones, pero su equipo tuvo muchas más. Creo que jugaron mucho mejor que nosotros. Hay que seguir corrigiendo eso y seguir mejorando; somos un gran equipo. Tenemos que estar mucho más juntos en los momentos en los que nos toca sufrir. Es parte del fútbol y hay que saber sufrir, atacar y estar juntos», aseguraba Valverde tras el encuentro.

«Son 90 minutos, puede pasar de todo y nos preparamos para ganar el partido. Lo creemos y estamos convencidos de que podemos hacerlo. Será un partido con momentos para todo. Tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo y con la energía y la organización necesarias. Conocemos bien al Barcelona y ellos nos conocen bien. A estas alturas no hay secretos y tenemos que hacer un partido completo cuando tengamos el balón y cuando defendamos en la fase que estemos, ya sea más alta o más baja. Hay muchos jugadores importantes en el Barcelona», aseguraba Xabi en la previa de este duelo.

Mbappé apunta a titular

Mbappé está en Yeda y, si no hay contratiempos, será titular en la final. El riesgo existe, pero tampoco le queda otra a los blancos. Saben que con el francés son más poderosos ofensivamente y lo quieren aprovechar. El galo llegó en la noche del viernes a Arabia Saudí y, tras entrenar con normalidad en la previa, está preparado.

Mbappé le ha hecho 12 goles en nueve partidos al Barcelona. En el último Clásico, que se jugó el pasado mes de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, hizo una diana, le anularon otra y falló un penalti. Ahora, su reto es ser determinante en una final contra un rival con el que siempre suele jugar grandes partidos.

Un Barça lanzado

Llega el Barcelona a la final tras haber goleado al Athletic en semifinales (5-0). Y sin Lamine Yamal de inicio, debido a problemas estomacales. Demostración de poderío de los de Hansi Flick, que esperan trasladar al Clásico en busca del título y de la revancha del único precedente de la temporada, en el que perdieron en Liga.

Eso sí, lo hicieron con una amplia lista de bajas. Y de importancia. Sin Joan Garcia, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha… opciones limitadas tuvo el técnico para formar su once y para los cambios. Circunstancia que no se repetirá este domingo.

Lamine Yamal volverá al once titular, con Raphinha en el costado izquierdo y la primera duda de Flick: darle la tercera titularidad a Ferran Torres, quien marcó ante el Athletic, o devolver al once a Lewandowski.

Además, el técnico maneja variantes tácticas. Contra el Athletic fue Eric Garcia quien hizo de pareja de Pau Cubarsí en el centro de la zaga, en detrimento de un Gerard Martín que podría recuperar su lugar por su mayor velocidad al espacio para medirse a Kylian Mbappé, duda para el encuentro.

Si Gerard Martín vuelve al once, Eric García retornará al centro del campo. Polivalente el futbolista español, quien vive su mejor momento en el club y quien relegaría a Fermín al banquillo. Cuatro nombres para dos puestos en el once que dan variantes a Hansi Flick. Busca el Barcelona en Yeda alargar su dominio en España, tras ganar Liga, Copa y Supercopa la pasada temporada.

Barcelona – Real Madrid: posibles onces