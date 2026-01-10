Tebas recoge cable con la Supercopa en Arabia: de «no es adecuado» jugar allí a ahora «sí es adecuado»

De decir que Arabia Saudí «no es el país más adecuado» para disputar la Supercopa de España a abrazar ahora al país de Oriente Medio. Javier Tebas, presidente de la Liga, recoge cable con la celebración de la Supercopa en Arabia, idea que aprobó y ejecutó su enemigo Luis Rubiales, pero que ahora le parece bien «después de varias visitas».

Tebas, en Arabia Saudí para presenciar el Clásico de la final de la Supercopa de España que se juega este domingo en Yeda, cambia de opinión una vez que ahora sí está integrado en la Federación Española, de la que es vicepresidente. El máximo mandatario de la Liga reconoce que en su momento dijo que Arabia Saudí «no era el país más adecuado» para celebrar allí este torneo, pero que ahora, «tras varias visitas» ha cambiado de opinión.

«Si tiras de hemeroteca yo no fui crítico con que la Supercopa saliese de España. Me parecía una idea correcta, y en aquellos tiempos dije que igual no era el país más adecuado. Ahora, después de muchos años viendo y visitando Arabia Saudí, y por el empuje que están poniendo, es un lugar muy adecuado para hacerlo», comentó Tebas desde Arabia Saudí. Con todo ello, para Tebas hay que estar «contentos» de que en Arabia se pueda ver «este partido que es de los mejores del mundo».

A su vez, Tebas volvió a repetir la idea de que es necesario que el fútbol español salga de España y que sigue viendo que eso va a ocurrir antes o después con su Liga. «Seguiremos trabajando, cada vez estamos más cerca», dijo Tebas, que se llevó el pasado año un buen revolcón al anularse el Villarreal – Barcelona que tenía ya prácticamente hecho en Miami.

El presidente de la Liga reconoce que un Clásico de Liga «es imposible» que salga de España, pero que sí habrá algún partido que ocurra. «No me da envidia lo que estamos viendo aquí, me llena de orgullo que haya competiciones que se puedan competir, y ya lo veis en los estadios», añadió Tebas.

A su vez, explicó que esto sería un beneficio «a los muchos aficionados que tiene el fútbol español fuera de nuestras fronteras» de los que dicen que «son también aficionados, que sufren también con sus equipos, que se alegran con las victorias». Todo ello para justificar que «una vez al año, un partido de Liga creo que es importante también ese respeto a ellos».