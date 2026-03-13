Ibiza se lanza a habilitar aparcamientos en sus barrios: 1.600 plazas en 10 solares abandonados o infrautilizados, convirtiéndolos en espacios de estacionamiento ordenados y accesibles, con unidades reservadas para personas con movilidad reducida.

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado que el próximo lunes 16 de marzo comenzarán las obras de acondicionamiento del aparcamiento de sa Joveria-Cas Dominguets de Dalt, donde está previsto habilitar unas 900 plazas.

Esta actuación forma parte del proyecto municipal de mejora y adecuación de aparcamientos disuasorios, y que contará con una inversión total de 1.001.272,58 euros, financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear.

El alcalde Triguero ha presentado hoy en el aparcamiento de sa Joveria-Cas Dominguets de Dalt el inicio de los trabajos, acompañado por Francisco Ferrer, representante de la Conselleria balear de Turismo del Govern balear, y por la concejala de Obras y Vías Públicas de la capital, Blanca Hernández.

El proyecto prevé la remodelación de 10 aparcamientos distribuidos por distintos barrios del municipio: Mare Nostrum (226 plazas); carrer den Bossa (54 plazas); Sa Punta (100 plazas); avinguda Sant Jordi (48 plazas); Font i Quer (35 plazas); solar de la asociación de vecinos de San Pablo (22 plazas); Sa Llavanera (33 plazas); avinguda 8 d’Agost (103 plazas); Es Raspallar (37 plazas) y Cas Dominguets de Dalt (940 plazas).

Triguero ha remarcado que el proyecto no sólo permitirá ampliar la oferta de estacionamiento, sino también mejorar la organización del espacio urbano. «Con estas obras no sólo ampliamos la oferta de aparcamiento, sino que también ordenamos espacios que hoy generan problemas y mejoramos la movilidad urbana, facilitando que los vehículos estacionen en zonas habilitadas y reduciendo la presión de aparcamiento dentro de la ciudad», ha explicado.

Por su parte, la concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, ha concluido que el proyecto supone una mejora importante para la capital, porque se continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas, en la ampliación de plazas de aparcamiento y en la recuperación de espacios degradados, contribuyendo así a una movilidad más ordenada y sostenible en el municipio.