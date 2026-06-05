Puedes mantener alejadas las moscas durante todo el verano con un truco de 30 segundos

Para muchos, el verano es la mejor estación del año, ya que el buen tiempo invita a disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, también implica la llegada de visitantes indeseados al hogar: las moscas. La razón por la que se multiplican durante la época estival no es sólo el calor, sino porque los alimentos se pudren más rápidamente, aumentando la presencia de microorganismos. Cabe señalar que una pareja de moscas puede tener 300.000.000.000 de crías por temporada, por lo que es recomendable poner en práctica este truco nada más advertir su presencia para evitar que el problema se agrave durante el verano.

Se reproducen muy rápidamente y pueden ser vía de transmisión de un amplio abanico de enfermedades, desde la salmonella, la disentería, la tuberculosis, el cólera a los gusanos parasitarios. En este contexto, las trampas caseras con azúcar, agua y vinagre son uno de los métodos más sencillos, económicos y efectivos para reducir la presencia de moscas en casa sin necesidad de productos químicos agresivos. Esta solución resulta muy efectiva porque las moscas se sienten atraídas por los olores dulces y fermentados, lo que permite guiarlas hacia la trampa y evitar que sigan rondando por la casa.

El truco definitivo para alejar las moscas este verano

Esta combinación de ingredientes genera una mezcla muy atractiva para las moscas, que entran en la botella y se quedan atrapadas en ella.

Empezando por la fabricación de la estructura, se corta una botella de plástico aproximadamente unos 10 centímetros por debajo del tapón, justo en la zona donde el envase comienza a ensancharse. A continuación, se invierte la parte superior de la botella, colocando el cuello hacia abajo como si fuera un embudo. Esta sección se introduce dentro de la base, de manera que encaje correctamente y quede un pequeño espacio entre la boca del embudo. Para fijar ambas partes, se utiliza cinta adhesiva alrededor del borde, procurando que la estructura quede bien sellada. Una vez construida la trampa, se prepara el líquido. La mezcla de agua, vinagre y azúcar resulta muy eficaz, ya que el olor dulce y fermentado actúa como atrayente natural para las moscas. Sin embargo, su uso es más recomendable en exteriores como terrazas, patios o jardines, debido al olor que desprende. Para interiores, se puede utilizar una alternativa más suave, como agua caliente con azúcar. Finalmente, se introduce el líquido en la botella y se coloca la trampa en zonas donde se observe mayor presencia de moscas, como cerca de ventanas, cubos de basura o áreas donde haya restos de comida.

Alternativas

Otro de los trucos más efectivos para mantener alejadas las moscas este verano consiste en preparar un repelente casero con vinagre, cuyo olor las desorienta. Para ello, basta con introducir vinagre en un pulverizador y aplicarlo en las zonas donde suelen aparecer estos insectos.Si el olor del vinagre resulta desagradable, también se puede utilizar una alternativa más suave: calentar agua con azúcar y colocar la mezcla en un cuenco.

También existe la posibilidad de preparar un «papel atrapamoscas» de manera muy rápida y sencilla. Lo primero es cortar papel de pan o una bolsa de papel en tiras no muy estrechas, a cada una de las cuales se le hace un pequeño agujero para poder pasar un cordel con el que se colgará la trampa. Luego, se calienta a fuego medio en una cacerola un vaso de agua, otro de azúcar y tres cucharadas de miel, y se remueve la mezcla hasta obtener una textura pegajosa y homogénea. Para terminar, se vierte en un plato, se impregnan las tiras de papel con la mezcla y se cuelgan.

Plantas

Finalmente, cabe señalar que hay varias plantas que actúan como repelentes naturales, entre ellas la citronela. Su aroma intenso pero fresco la convierte en la mejor aliada en espacios exteriores, especialmente cuando se combina con otras plantas aromáticas. En la misma línea, el olor de la albahaca, especialmente en variedades de hoja ancha, resulta desagradable para muchos insectos, por lo que ayuda a mantener alejadas a las moscas.

La menta también funciona como repelente natural gracias a su fragancia mentolada; además, es una planta resistente y fácil de mantener en interiores. Por su parte, la ruda, ayuda a mantener alejadas moscas, hormigas y otros insectos, aunque se recomienda ubicarla en espacios ventilados.

La salvia también ayuda a crear un entorno poco atractivo para las moscas gracias a sus aceites esenciales y compuestos aromáticos. Mientras, el laurel libera aceites esenciales que repelen una gran variedad de insectos; sus hojas secas se pueden colocar en armarios, ventanas o incluso sobre los radiadores para intensificar su efecto.

Estas plantas son muy útiles para mantener alejados a los insectos durante el verano. Desde balcones hasta cocinas, estas plantas actúan como repelentes naturales y aportan también un valor decorativo que refresca cualquier rincón del hogar.