La segunda agenda de Leire implica a Sánchez en la guerra sucia contra la Guardia Civil: «Pedro no se fía del DAO»

Una segunda agenda manuscrita correspondiente a 2025, propiedad de Leire Díez, ha confirmado la existencia de contactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cloaquera sabía qué opinión tenía el jefe del Ejecutivo sobre la cúpula de la Guardia Civil.

La frase es así: «Pedro no se fía del DAO, pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo «, anotada en la página del 9 de enero de 2025. El sumario del caso de las cloacas del PSOE deja a la luz nuevas presuntas injerencias en investigaciones judiciales, contactos entre confidentes policiales y altos cargos. Todo en una estrategia para controlar los daños de los escándalos que acorralan a Sánchez.

Cabe recordar que poco después el DAO de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, ordenó «ponerse de perfil» en la investigación a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Sánchez, que fue enchufado en la Diputación socialista de Badajoz y ha sido juzgado estos días en la Audiencia provincial.

Las anotaciones de Leire Díez mezclan referencias a procedimientos judiciales activos con nombres de funcionarios, políticos y periodistas. Constituyen uno de los documentos más comprometedores aparecidos en el entorno del caso Koldo desde que estalló el escándalo en 2024.

La entrada del 9 de enero es la más explícita en cuanto al papel del presidente. Además de la referencia al DAO —el director adjunto operativo de la Guardia Civil—, la agenda señala que el «Comisario Jefe Policía Judicial, Paco Pardo y Moncloa» habrían estado al tanto de los movimientos, y que «Moncloa estaba esperando la denuncia».

Otras anotaciones llamativas de Leire reflejan: «Figura Óscar López posicionándose post pedrismo».

La agenda también dedica varias páginas a la figura de Víctor Aldama, el empresario eje de la trama. Se recogen operaciones relacionadas con hidrocarburos: «Contratos de compra de derechos CLH/Exolum, Antonio Nieto». Igualmente anota que Aldama «no ha aportado nada» a la causa.

Leire va anotando estrategias tales como «querella criminal», «recusación por enemistad manifiesta», «denuncia», etc.

Uno de los pasajes más escabrosos —en el sentido de áspero y de difícil tratamiento jurídico— es el que recoge, el 19 de enero, la valoración sobre el magistrado instructor: «¿Es delictivo lo que está haciendo el magistrado porque está investigando a dos aforados? Recusación. No hay suplicatorio». Podría estar manejando la defensa de Ábalos y Koldo cuando el caso de las mascarillas aún estaba en la Audiencia Nacional y sonaban los nombres de Ábalos y Ángel Víctor Torres, ambos aforados en ese momento.

También aparece el nombre de una magistrada del Tribunal Supremo, con la observación de que «se verá afectada si se produce la nulidad de la causa». La misma entrada menciona la «Operación Cataluña» y la necesidad de «cuestionar el salto que dio de un juzgado de Instrucción de la AN».

Los documentos incluyen también referencias a una hipotética nueva legislación propia para combatir las filtraciones. Una de las últimas páginas contiene un texto mecanografiado titulado «Solución a las difamaciones y acusaciones falsas», que propone multiplicar por 20 o por 50 las compensaciones económicas en casos de información falsa publicada por medios o funcionarios.