Los guardias civiles estallan: «La directora general tiene que cumplir con los valores éticos de la Benemérita». Así ha reaccionado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) al caso de las cloacas del PSOE, en el que se han destapado las reuniones de la fontanera Leire Díez y la jefa de la Guardia Civil, Mercedes González, para que actuara contra los agentes investigadores. El último escándalo conocido es que González pidió a Leire información sobre la trama de hidrocarburos, como ha revelado OKDIARIO.

«Los guardias civiles merecemos que la persona representante del Gobierno en la Guardia Civil, cumpla escrupulosamente con las previsiones legales y con los principios y valores éticos que se nos exigen a todos los miembros de la Institución, recogidos en el Código de Conducta y en las Reglas de comportamiento que exigen honradez y el cumplimiento con exactitud de sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor, verdadera seña de identidad de la Guardia Civil», subraya la AUGC.

Marlaska, dos versiones en 24 horas

Tras la categórica negación por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cualquier encuentro, afirmando que «la directora no ha tenido ninguna reunión en términos de ningún tipo», la propia directora general de la Benemérita publicó anoche un comunicado, a las 22:21 horas, reconociendo la existencia de dichas reuniones, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que daba cuenta de ellas.

Marlaska mintió en primera instancia, asegurando que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez, para, después del comunicado emitido por la directora del Instituto Armado admitiendo la reunión, recular y decir que, si bien se produjeron contactos, estos no tenían «ninguna referencia a la trama». Dos versiones en 24 horas sobre las citas de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez.

La AUGC exige explicaciones de ambos

Desde la AUGC exigen explicaciones ante «este ejercicio de contradicciones y la manifiesta falta de transparencia por parte de la cúpula de Interior».

«Los guardias civiles y la ciudadanía merecen una transparencia absoluta, sin evasivas ni contradicciones, especialmente cuando las informaciones apuntan a presuntos intentos de injerencia y desestabilización contra la intachable labor de la Unidad Central Operativa (UCO)», subraya la asociación mayoritaria.

Además, insta a la «comparecencia parlamentaria urgente tanto del ministro del Interior como de la directora general de la Guardia Civil para que aclare de inmediato estas graves incoherencias, y a la depuración inmediata de todas las responsabilidades políticas» ante esta «quiebra flagrante de la confianza institucional».

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