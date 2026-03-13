La hermana de una concejal del PSOE también se presentó a las oposiciones amañadas de Parla

La hermana de la concejal del PSOE de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Parla también se presentó a las oposiciones presuntamente amañadas para adquirir una plaza como auxiliar administrativo en este Consistorio.

Se trata de María Luisa Curiel Sánchez, que actualmente tiene un puesto de personal laboral en el departamento de Empleo del Ayuntamiento que preside el alcalde socialista Ramón Jurado. María Luisa es hermana de María Curiel, actual concejal de Servicios Sociales del PSOE.

Esta última también adquirió una plaza como auxiliar administrativa en Parla en el año 2024 de una manera «cuestionable», tal y como ha denunciado en varias ocasiones en el pleno del municipio el portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique.

Al examen presuntamente amañado en Parla para obtener una plaza como auxiliar administrativo no sólo se presentó la hermana de esta concejal del PSOE, también lo hizo la concejal de Educación de Más Madrid Isabel María Ávila.

Ella misma lo ha reconocido en un comunicado, aunque ha matizado que no sabía nada del presunto engaño. «Me he presentado como una aspirante más, entre las casi mil personas que concurrimos a las 24 plazas convocadas», dice en el comunicado. «Soy una más de las afectadas por esta situación y tengo la certeza de que mi resultado en la prueba no será favorable, así que pediré que la nota de mi examen se haga pública para demostrarlo», añade.

Presunto amaño

ODIARIO ya avanzó el miércoles que los aspirantes a auxiliar administrativo del Ayuntamiento socialista de Parla iban a impugnar el examen que hicieron el martes 10 de marzo por haber detectado irregularidades en la elaboración del mismo. Los postulantes aseguran que quien elaboró esta prueba siguió un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo del gobierno liderado por el PSOE.

A la prueba, que cuesta 40 euros por las tasas, se presentaron cerca de 800 personas para un total de 24 plazas. Se trata de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Así es en 31 de las preguntas. Los denunciantes sostienen que, «para no levantar sospechas y que nadie consiga el 10», han colado dos preguntas que no siguen esta «clave».

El Grupo Municipal Vox Parla, a través de su portavoz, Juan Marcos Manrique, ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación para esclarecer «las graves irregularidades» denunciadas por los aspirantes en el examen. También ha pedido la comparecencia del alcalde, Ramón Jurado.

Mientras, el PP ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para tratar este asunto. «Algo huele a podrido en todo este proceso de admisión», asegura el portavoz popular, Héctor Carracedo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Parla ha trasladado en un comunicado que revisará las presuntas irregularidades denunciadas en un examen de un proceso selectivo de personal auxiliar administrativo, pese a que no ha tenido aún «constancia alguna» de alegaciones ni impugnaciones por parte de ninguno de los opositores.