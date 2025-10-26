El alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, ha desviado 80.000 euros del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) a la compra de material de oficina, material deportivo y walkie talkies para Protección Civil. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid obliga expresamente a emplear los bienes del PMS a la conservación, gestión y ampliación del suelo municipal para crear y rehabilitar viviendas. Parla es una de las ciudades españolas con mayor déficit de vivienda.

La Intervención municipal advirtió al equipo de Gobierno en un informe demoledor que emplear ese dinero obtenido por el PMS en gastos corrientes «es un incumplimiento palmario de la normativa administrativa». El ayuntamiento adquirió mobiliario de oficina por importe de 17.849,97 euros con bienes procedentes del PMS. También, 30 carpas de textil plegables por importe de 18.137,90 euros y material deportivo por importe de 11.285,04 euros, entre otras cosas.

El PSOE gobierna en Parla con Más Madrid. El Partido Popular de Parla ha denunciado ante la fiscalía por prevaricación al alcalde y a tres concejales. Héctor Carracedo, portavoz del PP en Parla, ha explicado a OKDIARIO que «se estaban utilizando estos fondos que vienen del Patrimonio Municipal de Suelo, de manera irregular, en partidas que no lo permite la ley».

Ese dinero, legalmente, debe emplearse en la construcción y rehabilitación de viviendas públicas. «La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid define muy claramente donde se puede destinar el dinero que se obtiene del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y en ningún caso está recogido que se pueda gastar en carpas, en emisoras de radio o en mobiliario para bibliotecas», explica el portavoz del PP.

La denuncia del PP no se dirige únicamente al alcalde de Parla, sino también a otros tres ediles del PSOE: Andrés Correa, primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda; Gema García Torres, segunda teniente de alcalde y concejal de Presidencia, y Gema Isabel Torres, concejal de Limpieza y Mantenimiento de Edificios Municipales.

«Jurado es Pedro Sánchez»

Ramón Jurado es la copia local de Pedro Sánchez para el portavoz del PP: “Es un Sánchez a nivel local. El alcalde utiliza la táctica que ve en su casa, que es la misma de Sánchez: atacar a la oposición sin argumentos y desprestigiar el trabajo de los técnicos”.

No es la primera vez que el PP denuncia al alcalde socialista de Parla ante la fiscalía. A principios de este año, el PP denunció a Ramón Jurado por prevaricación, falsificación documental, cohecho y tráfico de influencias por la concesión, supuestamente fraudulenta, de las corridas de toros en las fiestas de Parla. Este asunto motivó la salida de Podemos del gobierno municipal.

Desde que Ramón Jurado es alcalde de Parla, hace 6 años, la deuda municipal se ha incrementado en 250 millones de euros. Parla es uno de los municipios más endeudados de España con apenas 130.000 habitantes. Héctor Carracedo afirma que los vecinos de Parla “están bastante cansados de que las actuaciones del alcalde estén siempre bajo sospecha”. Para el portavoz del PP, “Ramón Jurado se cree que está por encima de la ley”.

Wilfredo Jurado

El alcalde Ramón Jurado es hermano de Wilfredo Jurado, que fue, en tiempos de Tomás Gómez, concejal de Urbanismo, Desarrollo Industrial y Desarrollo Local. La alcaldía de Tomás Gómez, con Wilfredo Jurado como su mano derecha, estuvo ya marcada, hace 15 años, por los polémicos proyectos del PAU-5 (que ha retomado ahora Ramón Jurado) y el sobrecoste del tranvía de Parla.

Pese a todo, el alcalde Ramón Jurado ha confiado a su hermano Wilfredo los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. Confeccionó una propuesta para modificar el Plan General de Ordenación Urbana, aunque no trabaja en el Ayuntamiento, y ha participado en la redacción de la macroexpropiación del PAU-5. El proyecto beneficiaría, supuestamente, a dos de sus socios.

Parla sin vivienda

Mientras el alcalde socialista se gasta en sillas, mesas y walkies el dinero del Patrimonio Municipal del Suelo, Parla sigue siendo la ciudad de la Comunidad de Madrid con más déficit de vivienda, con los alquileres más caros y con una de las rentas más bajas de la región. En el último año el alquiler ha subido en Parla un 35%. La renta media anual de Parla es 23.931 euros. Parla ocupa el puesto número 13 de rentas más bajas de la Comunidad de Madrid.