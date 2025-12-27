Hacienda (la Agencia Tributaria) está investigando a numerosos agentes digitalizadores –figura necesaria para que autónomos y pymes accedan a las subvenciones del kit digital– que para evitar pagar el IVA se han domiciliado en Canarias sin estar físicamente allí, según fuentes conocedoras de la situación.

«Muchos agentes digitalizadores se han domiciliado de forma ficticia en Canarias para pagar un 7% de IGIC [Impuesto General Indirecto Canario] en vez del 21% del IVA general de la Península, y así quedarse con una mayor parte de la subvención», explican las fuentes.

El agente digitalizador es una figura obligatoria para obtener el kit digital, y es la empresa especializada en informática que vende los productos (ordenadores, tablets, móviles, etc.) y servicios al autónomo o pyme que solicita la subvención. A cambio, se queda con el precio de los productos que vende y una comisión por el servicio prestado, que salen de la subvención que recibe el beneficiario final (llamada «bono digital»).

«Si se domicilia en Canarias, se ahorra el IVA de esos productos y servicios y así se queda una parte mayor de la subvención», añaden las fuentes.

La operativa sería parecida a la del hermano de Pedro Sánchez: se domicilió ficticiamente en Elvas (Portugal) para pagar menos impuestos que en España, pero en realidad vivía en nuestro país; de hecho, lo hacía en la propia Moncloa, según las últimas investigaciones.

Atraídos por esta posibilidad, muchos agentes del kit digital se han domiciliado en Canarias, lo que ha llamado la atención de Hacienda. Por ello, ha iniciado una investigación para comprobar que estas empresas están físicamente en las islas y no simplemente han cambiado de domicilio ficticiamente, lo que constituiría un fraude fiscal.

Además, como la Agencia Tributaria no cuenta con suficientes medios para realizar estas comprobaciones, ha subcontratado a algunas de las big four (PwC, Deloitte, EY y KPMG) para que le ayuden en esta labor, siempre según las fuentes.

Como adelantó OKDIARIO, el Gobierno tiene planeado extender el kit digital la próxima primavera como una medida para compensar la fuerte subida de impuestos y cotizaciones a los trabajadores autónomos. Esta extensión se financiará con fondos europeos, por lo que la falta de presupuestos por tercer año consecutivo no impedirá llevarla a cabo.

Qué es el kit digital

El kit digital, que gestiona la empresa pública Red.es, consiste en subvenciones de entre 3.000 y 29.000 euros para pymes y autónomos con el fin de la digitalización de sus negocios. Estas ayudas se pueden usar para comprar ordenadores u otros dispositivos, crear páginas web, lanzar plataformas de venta online, etc.

Ahora bien, la ejecución del kit digital hasta el 31 de octubre, cuando terminó el programa, ha dejado mucho que desear. Miles de empresas y autónomos se han quedado sin la subvención que han solicitado, ya que recibieron en febrero una carta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública en la que se indicaba que «el presupuesto de la convocatoria se encuentra agotado». Y la única solución que ofreció a los afectados fue apuntarse a una lista de espera.

Por tanto, existe una gran desconfianza entre los autónomos en que esta nueva convocatoria del kit digital vaya a funcionar bien, a la vista de este precedente. Y las principales asociaciones de estos trabajadores insisten en que lo que quieren es la exención del IVA, una reducción de las cuotas y unas menores cargas burocráticas.