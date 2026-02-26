Sacyr gana 86 millones en 2025, un 24% menos por las desinversiones

Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuible de 86 millones de euros en 2025, un 24% menos que el año anterior, debido al impacto contable negativo derivado de la venta de tres autopistas en Colombia, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Excluyendo este impacto, el beneficio neto se disparó un 46%, hasta los 165 millones de euros, al mismo tiempo que el flujo de caja operativo, que es el indicador que mejor refleja el comportamiento operativo de una concesionaria como Sacyr, avanzó un 5%, hasta los 1.359 millones de euros.

En este sentido, sus activos concesionales distribuyeron un total de 224 millones de euros, un 17% por encima del objetivo marcado -descontando los importes de las desinversiones de Colombia-, y registraron una cifra de negocios de 1.892 millones, un 8% más.

En total, los ingresos del grupo alcanzaron los 4.660 millones de euros, un 2% más, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 1.358 millones de euros, en línea con el del año 2024, el 93% de esa cifra procedente ya de los activos concesionales.

Al margen de las concesiones, su negocio de Ingeniería e Infraestructuras, cuya estrategia es desarrollar los proyectos vinculados a sus concesiones, alcanzó una facturación de 2.971 millones de euros, un 8% más.

La cartera total de proyectos de este negocio se situó en 12.470 millones de euros, con un crecimiento del 18% respecto al cierre de 2024, y su margen de rentabilidad fue del 4,8%.

Por su parte, el área de Agua creció un 25% en ingresos, hasta los 307 millones de euros, con un margen de rentabilidad del 21,7%, debido al desempeño de los activos y a las adjudicaciones logradas en 2025. La cartera de proyectos de este negocio creció un 45%, hasta los 6.979 millones de euros.

Reducción de deuda

En cuanto a su deuda neta con recurso (la que no está vinculada con los proyectos), la redujo a mínimos históricos de 59 millones de euros, frente a los 344 millones de septiembre de 2024.

La desinversión de tres activos de Colombia y las mayores distribuciones de los activos concesionales dejaron la ratio de deuda neta con recurso-Ebitda con recurso, más las distribuciones de concesiones, en 0,18 veces, por debajo del objetivo marcado en el Plan Estratégico 2024-2027.