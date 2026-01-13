Sacyr ha concluido la construcción de la carretera US-59 en Diboll, en el estado de Texas (Estados Unidos) tras una inversión de 146 millones de dólares (125 millones de euros), según ha indicado en un comunicado este martes la compañía. En concreto, se trata de una infraestructura estratégica que forma parte del futuro corredor de la Interestatal 69.

Así, con este proyecto, Sacyr ha entregado ya diez proyectos viales en Estados Unidos (EEUU), dos en Texas y otros ocho en Florida, con lo que ha consolidado su presencia en este mercado con una inversión global ejecutada superior a 1.200 millones de dólares (1.030 millones de euros).

Mejorar la conectividad y circulación

El proyecto de la US-59 consistía en la construcción de una nueva autopista de 13,2 kilómetros para mejorar la conectividad regional y optimizar la circulación en una de las principales rutas del estado.

La nueva autopista evita el paso por la ciudad de Diboll, eliminando el tráfico local, los pasos a nivel y los semáforos, lo que se traduce en mayor seguridad vial, reducción de tiempos de viaje y mejor flujo de tráfico.

Entre las principales actuaciones realizadas destaca la construcción de 28 puentes y la colocación de una barrera de hormigón de 12.000 metros. De su lado, el pavimento asfáltico colocado ha alcanzado las más de 172.000 toneladas.

La constructora y concesionaria, que comenzó su actividad en el mercado estadounidense en 2018 y desde entonces se ha adjudicado 16 proyectos en el país, ha recordado que este es el segundo proyecto que realiza para el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT). Además, en 2024 se adjudicó dentro de un consorcio su primer gran contrato concesional de infraestructuras de transporte en EEUU, un tramo de la autopista I-10 en Luisiana.

Este proyecto requerirá de una inversión de 3.000 millones de euros, de los que algo más de 2.000 millones corresponden a la construcción. Por último, la firma española ha señalado que entre los objetivos que se marca en su Plan Estratégico 2024-2027, ampliará su actividad en mercados estratégicos de habla inglesa como EEUU, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.