La Comisión Europea estudia revisar las reglas de competencia para facilitar la consolidación de la industria de Defensa en el continente. El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha defendido abiertamente que las empresas europeas deben ganar tamaño para poder competir con los grandes conglomerados industriales de Estados Unidos y China. Algo que facilitaría operaciones como la que Indra quiere llevar a cabo en España, creando un gigante del sector para competir en términos globales.

Kubilius ha explicado que Bruselas ya está analizando posibles cambios en la normativa comunitaria de fusiones con el objetivo de impulsar la creación de grandes grupos industriales capaces de competir a escala global. «Esta semana, en el Colegio de Comisarios, debatiremos los cambios necesarios en las llamadas normas sobre fusiones y cómo está evaluando esto la Comisión».

El responsable europeo considera que la fragmentación del sector militar en el continente está limitando la capacidad competitiva de las empresas europeas. En su opinión, el actual marco regulatorio dificulta que las compañías alcancen el tamaño suficiente para rivalizar con los gigantes estadounidenses o asiáticos. «Estoy a favor de que los europeos puedan fusionar sus empresas o ampliar su industria».

El comisario subrayó además que apoyará «cualquier cambio que sea necesario para permitir que nuestras empresas crezcan, sin tener miedo de que se conviertan en grandes compañías capaces de competir en el mercado global».

Su mensaje entronca con el debate estratégico que se está produciendo en Bruselas sobre la necesidad de reforzar la autonomía industrial europea en sectores clave como la Defensa, el espacio o la tecnología.

Un sector europeo fragmentado

Kubilius incidió en que la estructura actual del mercado europeo de Defensa está excesivamente fragmentada, con numerosas compañías nacionales compitiendo entre sí y con escasa integración industrial. Este modelo, según explicó, impide aprovechar plenamente el potencial del mercado único europeo.

«Dado que nuestros mercados de Defensa están muy fragmentados, nuestras industrias no pueden aprovechar el gran tamaño del mercado europeo para desarrollar su competitividad global», afirmó el comisario. La consecuencia directa es que las compañías europeas tienen mayores dificultades para competir con gigantes industriales como Lockheed Martin, RTX o Boeing en Estados Unidos, o con los grandes conglomerados estatales de China.

Kubilius recordó además que el propio informe elaborado por Mario Draghi sobre competitividad europea ya alertaba de esta situación. Según ese documento, la primera empresa europea que aparece en el ranking mundial de Defensa es la italiana Leonardo, situada en el puesto número 13.

«Está bien que al menos estemos en el puesto 13 y no en el 25, pero ¿por qué no en el número 2 o incluso en el número 1?». La reflexión coincide con un momento en el que la Unión Europea está reforzando sus políticas de Defensa tras la guerra de Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas, lo que ha reactivado el debate sobre la necesidad de una base industrial más fuerte.

El impulso a los «campeones europeos»

La apuesta por la consolidación industrial no es nueva en el discurso de Kubilius. El comisario ya defendió en febrero, durante su participación en el Foro de la Nueva Defensa y Espacio celebrado en Madrid, la necesidad de impulsar grandes empresas capaces de actuar como «campeones nacionales» dentro de Europa. Algo que busca hacer Indra en España.

La idea es favorecer la integración de compañías y programas industriales para crear grupos de gran tamaño que puedan competir en los mercados internacionales y desarrollar tecnologías avanzadas en Defensa.

Ese crecimiento implicaría superar el modelo actual basado en múltiples proyectos nacionales, que a menudo duplican esfuerzos y reducen las economías de escala. La Comisión Europea considera que una mayor integración industrial permitiría optimizar inversiones, acelerar el desarrollo tecnológico y reforzar la capacidad estratégica del continente.