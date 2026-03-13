La guerra interna desatada en Indra entre su presidente, Ángel Escribano, y Moncloa se ha enquistado sin que se vislumbre una solución a corto plazo, según fuentes cercanas a la compañía de tecnología y defensa. «Los dos bandos se han atrincherado en sus posiciones y nadie quiere dar su brazo a torcer», explican las fuentes.

Como ha venido informando OKDIARIO, esta guerra comenzó por la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez a la fusión de Indra con la empresa familiar de Ángel Escribano y su hermano Javier, EM&E, ya que esta operación daría la mayoría accionarial en Indra a los Escribano, junto al fondo Amber de Joseph Oughourlian, por delante de la SEPI, es decir, del Estado.

Moncloa no está dispuesto a perder el control de Indra, por lo que amenazó al presidente con su destitución si seguía adelante con la fusión. A cambio, le propuso que Indra comprara el 51% de EM&E en efectivo en vez de una fusión con canje, lo que mantendría las actuales posiciones en el capital de la compañía.

Sin embargo, Escribano se negó a esta solución e insistió en seguir adelante con la fusión. Para tratar de buscar una vía intermedia, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, planteó (entre otras) la opción de que la SEPI adquiera el 51% de EM&E antes de fusionarla con Indra, lo que le permitiría conservar la mayoría en el capital. Otra opción que salió de Moncloa fue crear una filial de Defensa de Indra y que fuera ésta la que se fusionara con EM&E, de forma que no variase la estructura accionarial de la matriz.

Pero, de nuevo, Escribano ha rechazado estas soluciones intermedias, lo cual ha llevado al enquistamiento actual. «Las posturas están totalmente enconadas. Moncloa se niega en redondo a la fusión de Indra y EM&E, con lo cual esa operación está muerta. Pero Escribano tampoco acepta ninguna solución alternativa», sostienen las fuentes consultadas.

Escribano se blinda

Y añaden: «Escribano se ve fuerte porque cuenta con el apoyo del consejo y de la junta de accionistas, así que el Gobierno no le puede echar. Y sabe que tampoco le va a quitar los contratos de Defensa, porque sería pegarse un tiro en el pie; al fin y al cabo, el Estado sigue siendo el mayor accionista de Indra».

Como adelantó este periódico, en la última reunión del consejo de Indra se evidenció el apoyo mayoritario a Escribano por parte de Amber y de los independientes, ya que los fondos de inversión presentes en el capital están a favor de su gestión y de la fusión con EM&E.

También hay que tener en cuenta que la única posibilidad para crear el «campeón nacional» que se ha fijado Moncloa como objetivo para competir con otros gigantes europeos como Thales, Leonardo o Rheinmetall es la integración de Indra y la empresa familiar de los Escribano.

Junta de accionistas

Por tanto, ambas partes parecen condenadas a entenderse, pero de momento ninguna cede en sus posiciones. Tras la publicación de los resultados anuales de 2025, que provocaron una subida superior al 20% de su cotización en Bolsa en un día, el siguiente hito en el calendario es la junta general de accionistas, que debería celebrarse en junio. En esa reunión se pondrá de manifiesto la relación de fuerzas en la compañía, si bien las fuentes consideran que el Gobierno tampoco podrá destituir a Escribano en la misma.

Actualmente, la SEPI (el holding del Estado, titular del 28% del capital) cuenta con tres asientos en el consejo y la guipuzcoana SAPA (7,94%), que también se opone a la fusión, con otro más. Ángel Escribano tiene un puesto ejecutivo y su hermano Javier otro en condición de dominical en representación de EM&E (posee el 14,3%), a los que se sumaría el de Amber Capital (5%), el fondo del dueño de Prisa, Joseph Oughourlian.

Por tanto, Escribano se encuentra en minoría en el consejo, pero ha logrado el apoyo de los siete independientes que se sientan en este órgano, nombrados mayoritariamente tras la fuga que se produjo en el órgano de gobierno de Indra a raíz del anuncio de la fusión (además, todavía hay una plaza vacante en el consejo que no ha logrado cubrir).