El asalto a Indra lanzado por el Gobierno se ha encontrado con la resistencia de su presidente, Ángel Escribano, que se ha negado a aceptar la propuesta de Moncloa de vender el 51% de su empresa familiar, EM&E, según fuentes conocedoras de la situación, aunque aceptará cualqueir decisión definitiva que salga del consejo de administración. Su deseo, en todo caso, es seguir adelante con la fusión de ambas compañías a la que ahora se opone el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Como ha venido informando OKDIARIO, Moncloa ha dado marcha atrás en su apoyo a la fusión porque crearía un frente de accionistas privados que arrebataría la mayoría a la SEPI en el accionariado de Indra: Escribano alcanzaría un mínimo del 27% a las valoraciones que se manejaban para EM&E (por encima de 1.500 millones) y añadiría el 7,24% del fondo Amber de Joseph Oughourlian, que respalda a Escribano, frente al 28% del holding empresarial del Estado.

Por ello, el Gobierno -apoyado de momento en el antiguo gurú de Sánchez, Iván Redondo- ha planteado a Ángel y a su hermano Javier Escribano una alternativa, consistente en que Indra adquiera el 51% de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering) en cash, lo que no alteraría el accionariado de la cotizada. En caso de no aceptarlo, Moncloa ha amenazado a Escribano con su destitución como presidente, según algunas fuentes.

La batalla del consejo

Pero Escribano ha rechazado de momento las presiones y pretende seguir adelante con la fusión prevista. Para ello, espera contar con el respaldo de una mayoría en el consejo de Indra. Escribano tiene dos asientos (Ángel y su hermano Javier), el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, que le apoya, y cuenta también con el representante de Amber: Pablo Jiménez de Parga.

En el otro bando, la SEPI cuenta con tres consejeros: Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián. A ellos cabría sumar el presidente de SAPA (7,94% del capital), Jokin Aperribay -el presidente de la Real Sociedad- que siempre se ha opuesto a la fusión. Cabe recordar, en todo caso, que las decisiones hasta ahora se han tomado por unanimidad en el consejo, por lo que el ruido es más externo que interno.

Por tanto, la decisión dependerá de los consejeros independientes, la mayoría de los cuales han sido nombrados a propuesta del propio Escribano tras la cascada de dimisiones que ha provocado precisamente la operación de fusión. De hecho, todavía hay una vacante que no ha logrado cubrir.

Algunas fuentes consultadas explican que «aunque los haya nombrado Escribano, será muy difícil que se opongan al Gobierno cuando su continuidad en el asiento va a depender finalmente de Moncloa y cuando el negocio de Indra está en manos de los contratos con Defensa». Pero todo esto está aún por verse.

Mantener el control

El Gobierno no está dispuesto a perder el control de Indra bajo ninguna circunstancia, en especial después de adjudicarle el grueso de los Programas Especiales de Modernización que ha licitado el Ministerio de Defensa (lo que explica en buena medida la fuerte subida de Indra en Bolsa en 2025).

Además, «Moncloa cree que Escribano quiere blindarse en la presidencia ante un eventual cambio de Gobierno en las próximas elecciones, y de hecho sabe que ha mantenido contactos con el PP», añaden las fuentes.