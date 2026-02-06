Accionistas de Indra advierten que si el Gobierno toma la decisión definitivamente de forzar la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra, participada en un 28% por la SEPI, «los inversores se marcharán porque ahora la compañía está bien gestionada y hay un proyecto de futuro», aseguran fuentes del consejo.

El Gobierno no quiere que Indra se fusione con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma de Defensa de la familia Escribano, porque supondría que la SEPI perdería la mayoría del capital y el control de la firma.

Desde Moncloa han ofrecido a Escribano alternativas a esa fusión, que descartan totalmente. Entre ellas, que Indra compre el 51% del capital de EM&E, lo que acabaría con el conflicto de intereses generado por la operación de fusión. Otra opción es crear una filial de Indra con la parte de Defensa y fusionarla con EM&E.

Todas estas opciones han sido descartadas por el propio Escribano este jueves en un comunicado. El presidente de Indra ha señalado que la operación se hará «como decida el consejo de Indra», dejando claro que no va a aceptar presiones de Moncloa.

Por eso sobrevuela en estos momentos el fantasma del cese de Escribano de la presidencia de Indra o de forzar su dimisión, como hizo con José María Álvarez-Pallete de Telefónica en enero de 2025, donde situó a Marc Murtra, tras comprar el 10% del capital a través de la SEPI.

«Moncloa es Moncloa y el Gobierno es verdad que tiene armas suficientes para hacer lo que quiera. Pero estamos hablando de una compañía que cotiza en Bolsa, está bien dirigida, tiene un buen acuerdo y un plan de futuro para convertirse en un actor importante del sector a nivel europeo. El Gobierno tiene que tener claro que si echa a Escribano para poner algún empresario-político amigo suyo del PSC, los accionistas y los inversores se van a ir de la compañía», advierten estas fuentes.

«La pregunta para Moncloa sería qué alternativa tienen. Durante años no se ha hecho nada y se ha perdido una oportunidad para colocar a Indra en el mapa europeo. Ahora hay un plan, se están haciendo muchas cosas, muchas operaciones, expansión de la empresa… y resulta que desestabilizan la compañía desde el Gobierno», señala esta fuente.

«Ofrecer que le compran el 51% de EM&E es algo increíble. Ningún empresario va a vender su empresa familiar. No lo va a aceptar nunca», explica.

Escribano ha señalado este jueves que no va a dimitir como presidente de Indra y que la operación con su empresa familiar se hará «como quiera el consejo». El consejero delegado de Indra, José de los Mozos, ya dijo públicamente hace unos días que la fusión ya estaría hecha si Escribano no fuera presidente de Indra.

Tras el comunicado de Indra ratificando a Escribano y el proceso de fusión con EM&E, la acción de la compañía ha logrado dejar atrás tres días consecutivos de pérdidas y ha cerrado con una subida del 2,31%, hasta los 47,88 euros por título. En estos tres días de caídas, Indra se ha dejado 1.000 millones de capitalización en Bolsa.