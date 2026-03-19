Este zapatero de IKEA cabe en cualquier recibidor, ocupa poco espacio y tiene espacio para hasta 18 pares de zapatos

¿Necesitas un mueble para guardar tus zapatos y ordenar un poco más tu casa? ¿Apenas tienes espacio para colocarlo? No te preocupes, porque el Zapatero Stall es la solución a ambas cosas. Un mueble disponible en IKEA que, en poco más de 79 x 148 cm, da espacio para almacenar 18 pares de zapatos e incluso más. Ocupa poco, es duro, es elegante y además está rebajado 20 €.

El zapatero perfecto para casas pequeñas, pero también hogares grandes y familiares. No os va a faltar espacio con él.

¿Por qué debes comprar este zapatero?

Tiene capacidad para 18 pares de zapatos gracias a los tres compartimientos que tiene con filas dobles.

Apenas ocupa espacio, ya que es muy poco profundo y se «pega» a la pared.

Cuenta con ventilación suficiente para que el calzado se airee correctamente y no haya malos olores.

Las aperturas con borde metálico sirven como tiradores, lo que le da un toque más cuidado.

Comprar en IKEA por ( 159 € ) 139 €

Zapatero Stall

Solo necesita un poco de espacio para sorprenderte. El Zapatero Stall mide 29 x 79 x 148 cm, dando para 18 pares de zapatos en su interior. Es el mueble perfecto para el recibidor por su acabado y lo poco que ocupa. De hecho, no solo es bonito, sus tiradores con borde metálico le dan más solidez y los materiales de los que está hecho garantizan que te acompañe durante muchos, muchos años. Como tiene ventilación, tus zapatos no olerán mal cuando los cojas y, además, cuidarlo es tan simple como pasarle un paño húmedo y ya está. No necesita más que eso para darle a tus zapatos el almacenamiento y cuidado que necesitan.

Es el zapatero perfecto para cualquier hogar. Vivas solo, en pareja, con amigos o en familia, vale para todos gracias a su alta capacidad en tan poco espacio.

Esto opinan quienes lo tienen en casa

Lo que más destacan las reseñas de los usuarios del zapatero Stall es su capacidad, mayor incluso de lo que se dice en sus especificaciones. Como podrás leer a continuación, están encantados con sus materiales, su tamaño y todo lo que permite guardar en su interior:

«Se ve de calidad, es muy alto. Los zapatos caben muy bien, se lo compré por internet a mis padres y están muy contentos, ha merecido la pena.»

«¡Este zapatero es genial! Fácil de montar y con mucha capacidad. ¡Me entraron más pares de los recomendados!»

«Es enorme, puedes meter una cantidad de zapatos que en otros es imposible, ya sean botas, tacones, etc. Es el tercero que compró ya.»

Comprar en IKEA por ( 159 € ) 139 €

IKEA te ofrece la opción de recibirlo en tu domicilio en poco tiempo o recogerlo prácticamente al momento en cualquiera de sus establecimientos. Además, puedes solicitar su servicio de montaje si quieres, pagándolo aparte. ¡Tú decides!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping