Hay herramientas que no pueden faltar en casa. Tienes ya destornilladores, taladros, martillos… pero te falta una sierra para esos pequeños apaños de carpintería que haces de vez en cuando. Si quieres una buena opción, la tienes en esta Sierra de calar eléctrica Makita. ¿Por qué? Pues, aparte de porque es capaz de cortar hasta hierro, porque funciona sin cables, tiene hojas intercambiables, gatillo con ajuste de potencia y un descuento de casi 70 €.

Es una de las mejores sierras de calar en relación calidad/precio que puedes encontrar ahora mismo. Apta para todo tipo de trabajos, te va a hacer las cosas muy fáciles.

¿Por qué la recomendamos?

Corta madera, tuberías, hierro y aluminio sin esfuerzo gracias a su motor.

Incluye una luz LED que te permite ver con claridad la línea de corte sin importar tu entorno.

Es capaz de hacer cortes inclinada 45º para trabajos algo más complicados.

Su agarra con goma suave hace que usarla sea más cómodo y te da un control mucho más firme.

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Sierra de calar eléctrica Makita

Lo que más nos gusta de la Sierra de calar eléctrica Makita es que no te hace elegir entre potencia o comodidad, ofrece ambas. Su motor hace que pueda con los materiales más duro, incluido el hierro, sin que notes que se frena, su batería aguanta horas de uso sin tener que cargar y su gatillo te permite ajustar la potencia según lo que necesites. Además, la puedes inclinar lateralmente hasta 45º para hacer cortes inclinados y no tienes que preocuparte por la iluminación, ya que cuenta con luz integrada. Aun así, uno de los puntos más interesantes es su estabilidad. Tiene un agarre muy bueno y una potencia equilibrada que hacen que las vibraciones no se noten apenas, así que es fácil seguir la línea de corte incluso en trabajos delicados. Todo un acierto.

Es una sierra especialmente recomendable para labores de bricolaje en casa, aunque también es apta para trabajos profesionales. Desde luego, vale para todo.

¿Tienes buenas reseñas esta sierra de calar?

Muy positivas, principalmente por su relación calidad-precio y por lo bien que corta incluso materiales más duros. A continuación puedes ver varias reseñas de usuarios que hemos extraído de AliExpress:

«Es la primera vez que uso un sierra de calar inalámbrica, y realmente supera mis expectativas.»

«La potencia es más fuerte de lo que esperaba, así que no hay problema al cortar madera contrachapada o hierro angular, y la vibración es baja, lo que facilita cortar a lo largo de la línea.»

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Descuento de más de 70 €, entrega gratuita en un plazo máximo de 10 días con compensación en caso de retraso, devolución gratis en 90 días… AliExpress da muchas facilidades para comprar esta sierra.

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