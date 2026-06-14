Rafa Jódar – Ignacio Buse: cuándo es el partido del Torneo de Queen’s 2026, horario y cómo ver por televisión en directo gratis

El Torneo de Queen’s 2026 arranca como un gran reto para un Rafa Jódar que espera dar un paso más en su carrera y conquistar por primera vez un ATP 500. Además, empieza la temporada de hierba, por lo que también es un gran momento para que el madrileño se prepare de cara a lo que se viene en Wimbledon, pero antes de pensar en dicho Grand Slam tiene que centrarse en superar a un rival joven y complicado como es el peruano Ignacio Buse. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partido de primera ronda.

Cuándo es el Rafa Jódar – Ignacio Buse: horario del partido del Torneo de Queen’s 2026

Rafa Jódar inicia su andadura en el Torneo de Queen’s 2026 y lo hace debutando en primera ronda frente a Ignacio Buse. El tenista madrileño arranca así la temporada en hierba para prepararse para el gran reto que tiene por delante como es Wimbledon. Es cierto que ese Grand Slam será muy complicado, pero por la cabeza del de Leganés sólo pasa conquistar este ATP 500 que se disputa también en Londres en el que Carlos Alcaraz es el vigente campeón, pero recordamos que el murciano no participa por lesión.

No hay que olvidar que Rafa Jódar está firmando un gran año y hace unos meses consiguió conquistar su primer título, fue un ATP 250 en Marruecos. Desde entonces no ha conseguido morder más letal, pero alcanzó los cuartos de final en Roland Garros o en el Mutua Madrid Open, donde cayó eliminado ante Alexander Zverev y Jannik Sinner respectivamente. En el Trofeo Conde de Godó fue apeado en semifinales y ahora su objetivo es intentar ganar el Torneo de Queen’s 2026.

La organización de este ATP 500 ha programado el Rafa Jódar – Ignacio Buse que corresponde a la primera ronda del Torneo de Queen’s 2026 para este martes 16 de junio. El horario todavía no ha sido desvelado, por lo que hay que esperar el orden de juego del día. Estos dos tenistas no se han visto las caras al más alto nivel, pero en 2024 el peruano se impuso al madrileño en el M25 Vic.

Dónde ver el Torneo de Queen’s 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en este apasionante ATP 500 que se disputará sobre la hierba londinense. El Rafa Jódar – Ignacio Buse correspondiente a la primera ronda del Torneo de Queen’s 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los diversos canales que esta plataforma destina al tenis, como puede ser Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Esto quiere decir que este partidazo que jugará el tenista madrileño no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Por otro lado, todos aquellos aficionados que siguen incondicionalmente al tenista madrileño y los amantes de este deporte también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Ignacio Buse de primera ronda del Torneo de Queen’s 2026 mediante la aplicación de Movistar+, app que se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También habilitarán su página web para que sus clientes puedan acceder con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en Londres. Recordamos que también está disponible la aplicación de pago Tennis TV, que tiene todos los derechos de los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que suceda a lo largo de este torneo que se disputa en Inglaterra como previa de Wimbledon. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados del tenista madrileño y una vez acabe publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Ignacio Buse de primera ronda del Torneo de Queen’s 2026, así como también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde Londres.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Ignacio Buse del Torneo de Queen’s 2026

También tenemos que destacar que todos los aficionados que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Rafa Jódar – Ignacio Buse de primera ronda del Torneo de Queen’s 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Y es que emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con Londres para narrar lo que esté ocurriendo en la pista con el tenista español.