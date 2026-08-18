OKDIARIO capta a Illa corriendo con escolta en Lanzarote durante su estancia en La Mareta junto a Sánchez

Salvador Illa y su mujer, Marta Estruch, fueron los primeros invitados de Pedro Sánchez, este año, durante sus vacaciones en el Palacio de La Mareta (Lanzarote). Ambos disfrutaron durante varios días de la finca, propiedad de Patrimonio Nacional, compartiendo tiempo de descanso con el presidente del Gobierno y Begoña Gómez. El presidente de la Generalitat de Cataluña aprovechó además su estancia en la isla para salir a correr por Costa Teguise, tal y como se puede ver en las fotografías que publica este martes en exclusiva OKDIARIO.

Illa mantiene una relación muy estrecha con Sánchez. Se ha convertido en un amigo personal del presidente del Gobierno, hasta el punto de que cada año le invita a pasar unos días de vacaciones a La Mareta. El presidente de la Generalitat aterrizó en Lanzarote el 5 de agosto y se marchó tres días después. Él y su esposa pernoctaron en la finca de veraneo del presidente socialista.

Un día después de su llegada, Illa, con un acompañante, salió a correr a primera hora -en torno a las 7 de la mañana- por los alrededores de La Mareta y la Avenida del Mar, que recorre toda Costa Teguise, donde fue captado por las cámaras de OKDIARIO. Un segundo corredor le acompaña, siguiéndole el ritmo de carrera, vestido con ropa llamativa para estar identificado. Delante de ellos iba una furgoneta Mercedes Benz negra.

El dirigente socialista catalán movilizó a agentes de los Mossos d’Esquadra para que le acompañasen a su viaje privado a Lanzarote. Los escoltas se quedaron en un hotel cercano a La Mareta para atender las necesidades del presidente de la Generalitat catalana.

Deporte en Lanzarote

Además de amistad y vocación política, Sánchez e Illa comparten su afición por el deporte. Las fuentes consultadas revelan que a ambos les gusta aprovechar su tiempo de vacaciones para salir a correr.

Además, Sánchez sale a montar en bicicleta por Moncloa casi todas las semanas. En Lanzarote prefiere actividades acuáticas, como el buceo. En ocasiones, le acompaña también su mujer Begoña Gómez. Su zona preferida es el fondo marino de Puerto del Carmen, que está muy cerca de La Mareta.

En años anteriores, Sánchez e Illa aprovecharon la estancia en Lanzarote para reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero, también aficionado al running. Al ex presidente, que tiene casa en Lanzarote, se le ha visto otros veranos salir a correr acompañado de escoltas y de coches de seguridad por la playa de Famara, cercana a la villa de más de un millón de euros que adquirió en la isla.

Sánchez no ha interrumpido sus vacaciones pese a la grave crisis migratoria en Ceuta. Él y Begoña Gómez mantienen un perfil bajo, sin apenas salidas salvo para la práctica de buceo y para darse algunos baños en la playa privada de La Mareta.

El matrimonio presidencial llegó a la isla el sábado 1 de agosto y, tras la visita de Salvador Illa y su mujer, llegaron sus dos hijas y los padres de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno también invitó a La Mareta al presentador Jesús Calleja y a su novio, que llegaron el pasado jueves 13 de agosto y se marcharon el sábado 15 de agosto.

Tanto las hijas como los padres del presidente del Gobierno han abandonado ya Lanzarote, donde sólo permanecen ya Sánchez y su mujer. El presidente del Gobierno regresará a Madrid para presidir el Consejo de Ministros del próximo martes 25 de agosto.