Inmigrantes huyen al monte durante el desalojo policial de un asentamiento en la playa de Benítez de Ceuta

La Policía Nacional llegó este domingo a la zona de la playa de Benítez, en Ceuta, para retirar las tiendas instaladas junto a la desaladora y trasladar a sus ocupantes a otro asentamiento. El operativo no siguió el recorrido previsto para todos: más de una treintena de inmigrantes esquivó a los agentes y huyó hacia los montes al advertir su presencia.

El destino del traslado estaba aproximadamente medio kilómetro más adelante, en los terrenos de la antigua Fábrica del Guano. Los policías acudieron con un intérprete para explicar a los afectados qué iba a ocurrir y evitar incidentes. Quienes permanecieron en el dispositivo fueron trasladados sin altercados.

Algunos escaparon hacia la zona del CETI y otros se alejaron por las escolleras. Pensaban que iban a ser expulsados, pese a que un mando policial les había explicado en árabe que serían trasladados a otro asentamiento, según informa El Faro de Ceuta.

Asentamiento retirado junto a la desaladora

La intervención se centró en las tiendas próximas a la planta y en las instaladas entre los bloques de hormigón del espigón. Según explica El Faro de Ceuta, el dispositivo buscaba proteger el entorno de la desaladora, considerada una infraestructura crítica, y evitar el riesgo de caídas al mar de quienes se habían asentado junto a las escolleras. El desalojo no vació toda la zona de Benítez. Tras la actuación policial, todavía quedaban casetas en pie fuera del área más próxima a la desaladora.

Los servicios municipales retiraron enseres y limpiaron el espacio desalojado durante la mañana. La ciudad prevé vallar el perímetro para impedir que vuelvan a levantarse tiendas junto a la instalación. Mientras tanto, la huida de parte de los ocupantes ha dejado incompleto el traslado que la Policía había organizado hacia el Guano.