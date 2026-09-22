Una inmigrante ilegal detenida tras apuñalar a otra junto al campamento de acogida de Ceuta

Una mujer inmigrante en situación irregular ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de una agresión con arma blanca ocurrida ayer lunes en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en el que resultó herida otra mujer que necesitó asistencia sanitaria.

Los hechos se produjeron por la tarde, alrededor de las 20:00 horas, en la zona de acogida provisional situada junto a la carretera del Jaral, en una zona conocida como la Hípica, donde hay instaladas unas 200 tiendas de campaña destinadas a albergar temporalmente a mujeres y menores migrantes mientras esperan ser derivadas a otras zonas asistenciales.

En mitad de una discusión entre varias personas, la presunta agresora clavó un cuchillo en el costado de la víctima, causándole heridas de consideración en el costado para las que necesitó de varios puntos de sutura. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta, donde quedó ingresada para recibir tratamiento médico.