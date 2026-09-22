Una inmigrante ilegal detenida tras apuñalar a otra junto al campamento de acogida de Ceuta
La sospechosa huyó al monte después de clavar un cuchillo en el costado tras una discusión, y allí fue capturada
Una mujer inmigrante en situación irregular ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de una agresión con arma blanca ocurrida ayer lunes en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en el que resultó herida otra mujer que necesitó asistencia sanitaria.
Los hechos se produjeron por la tarde, alrededor de las 20:00 horas, en la zona de acogida provisional situada junto a la carretera del Jaral, en una zona conocida como la Hípica, donde hay instaladas unas 200 tiendas de campaña destinadas a albergar temporalmente a mujeres y menores migrantes mientras esperan ser derivadas a otras zonas asistenciales.
En mitad de una discusión entre varias personas, la presunta agresora clavó un cuchillo en el costado de la víctima, causándole heridas de consideración en el costado para las que necesitó de varios puntos de sutura. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta, donde quedó ingresada para recibir tratamiento médico.
La sospechosa huyó al monte
La sospechosa huyó a pie después del altercado, internándose en las zonas de monte próximas para evitar ser localizada. Los agentes de policía desplegados en la zona lograron encontrarla y detenerla poco después. Fue puesta a disposición policial mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido.
La noche también estuvo marcada por nuevos incidentes en otro de los recursos habilitados para atender a los migrantes llegados a la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio. La Policía Nacional intervino en el asentamiento de Loma Colmenar para contener un conato de motín provocado por la saturación extrema del recinto, lo que motivó que los ánimos de los residentes estuvieran notablemente «caldeados».
Además, se localizó una vivienda patera con numerosos inmigrantes irregulares, incluidos menores, tras recibir reiteradas quejas vecinales. La propietaria fue detenida y se desalojó a una treintena de migrantes sin autorización.