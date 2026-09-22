Detenido tras poner en jaque a comercios y bares de Santa Pola (Alicante) con 12 robos en 4 meses

Agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local, han detenido en Santa Pola (Alicante) a un varón de 45 años y nacionalidad española como supuesto autor de varios robos en bares y tiendas. La captura del sospechoso ha permitido al Instituto Armado esclarecer, en concreto, una docena de robos cometidos en establecimientos hosteleros y comerciales de esa misma localidad. La investigación había arrancado en mayo de este año 2026, cuando la propiedad de un establecimiento hostelero denunció que había sido víctima de un robo en que resultaron sustraídos 1.500 euros. A partir de ese momento, los agentes detectaron un inusual incremento de los robos en varios establecimientos de Santa Pola.

Los robos se producían especialmente en la madrugada. Seguían un patrón similar: el ladrón escogía establecimientos de una misma zona y accedía a ellos tras forzar persianas, ventanas o puertas. Una vez dentro de los bares y tiendas, se centraba en la búsqueda de los lugares que pudieran guardar dinero. Es decir, cajas registradoras, cajas de caudales o máquinas recaudadoras.

Los agentes procedieron entonces a efectuar un pormenorizado análisis de las imágenes que habían podido obtener acerca de estos casos. Y, también, de las herramientas que el sospechoso había abandonado cuando tuvo que huir de uno de sus robos.

Las diligencias en torno a este caso han sido entregadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche (Alicante), que ha decretado la libertad con cargos del detenido.

Los robos con violencia e intimidación se han incrementado en un 2,3% en el primer semestre de este año 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, en la Comunidad Valenciana, según refleja el balance trimestral de criminalidad del Ministerio de Interior referido a ese periodo temporal.

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, el incremento de los robos con violencia e intimidación en ese mismo periodo se ha disparado hasta el 9,4%. En el caso de la localidad de Santa Pola, el incremento ha sido del 5,6%.