De España a Florida: así puedes construir tu propia casa junto al Golfo de México y cumplir el nuevo sueño americano

Hay lugares que tienen algo de vacaciones incluso cuando se convierten en hogar. Florida es uno de ellos. Playas interminables, clima cálido durante buena parte del año, campos de golf, marinas, restaurantes, naturaleza y ciudades con una marcada vocación internacional han convertido este estado en uno de los destinos favoritos para quienes buscan una segunda residencia en Estados Unidos.

La imagen es fácil de imaginar: levantarse sin prisa, desayunar cerca del mar, salir a navegar, jugar al golf o simplemente disfrutar de una casa diseñada a medida en un entorno completamente diferente al de la vida cotidiana en España. Para quienes llevan años mirando hacia Estados Unidos como destino residencial, esa posibilidad empieza a estar mucho más cerca.

En ese mercado trabaja American Prime, una compañía especializada en propiedades en Estados Unidos con casi cinco décadas de trayectoria y presencia entre compradores internacionales. Ahora pone el foco también en el público español con una selección de terrenos en algunos de los rincones más atractivos de Florida.

Una casa cerca del Golfo de México

Uno de los escenarios está en el condado de Charlotte, en la costa oeste del estado y muy cerca de Gasparilla Island, un enclave conocido por sus playas, sus aguas del Golfo de México y un ambiente mucho más tranquilo que el de los grandes centros turísticos de Florida.

Es el tipo de lugar en el que una casa puede convertirse en mucho más que una propiedad: un refugio para pasar temporadas, recibir a familia y amigos o disfrutar de una vida marcada por el mar. La zona reúne además campos de golf, puertos deportivos y algunas de las playas más espectaculares de esta parte de Florida.

La propuesta de American Prime permite adquirir un terreno y dejar para más adelante la construcción de la vivienda. Una fórmula especialmente interesante para quien no busca comprar una casa terminada, sino imaginarla desde cero y decidir cómo será ese futuro hogar.

Sarasota, entre playa, cultura y vida internacional

Otro de los destinos seleccionados es Sarasota, una de las ciudades con mayor personalidad de la costa oeste de Florida. Su atractivo va mucho más allá de sus playas: restaurantes, galerías, propuestas culturales, golf, navegación y una amplia oferta de ocio conviven en una ciudad que mantiene ese equilibrio entre el ambiente relajado de Florida y un estilo de vida sofisticado.

Para un comprador internacional, además, cuenta con una ventaja práctica: dispone de conexiones aéreas y se encuentra bien comunicada con otros puntos del estado. Es decir, puede funcionar tanto como destino vacacional como punto de partida para descubrir Florida.

Diseñar una vida al otro lado del Atlántico

Quizá uno de los mayores atractivos de este tipo de propiedad está precisamente en que no obliga a decidirlo todo de inmediato. El terreno pasa a formar parte del patrimonio del comprador y la construcción puede plantearse cuando llegue el momento, dejando abierta la posibilidad de diseñar una vivienda completamente personalizada.

Desde una casa pensada para disfrutar del jardín y la piscina hasta una residencia preparada para pasar largas temporadas junto al mar, las posibilidades dependen del proyecto que cada propietario quiera desarrollar.

American Prime acompaña además al comprador durante las distintas fases del proceso, desde la elección del terreno hasta la documentación necesaria para formalizar la propiedad en Estados Unidos, con asistencia en castellano. Porque el atractivo de Florida no está únicamente en tener una propiedad en Estados Unidos. Está en tener un lugar al que escapar cuando llegue el invierno, una casa donde reunirse con la familia, un refugio junto al mar o, sencillamente, la posibilidad de construir una vida diferente durante unas semanas o unos meses al año.

Si quieres conocer más detalles sobre las posibilidades de adquirir un terreno en Florida, puedes contactar con American Prime gratuitamente desde cualquier punto de España a través de WhatsApp en el (305) 786-232-1883 o consultar americanprime.com. La compañía ofrece la posibilidad de solicitar un dossier informativo personalizado, sin compromiso, para conocer las opciones disponibles y dar los primeros pasos hacia ese nuevo proyecto al otro lado del Atlántico.