Detenido el autor de dos robos a punta de cuchillo en comercios de San Vicente del Raspeig (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un español de 55 años como presunto autor de sendos robos con violencia en establecimientos de la localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante). Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, el ladrón portaba un cuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazaba a las empleadas de los comercios. En el segundo de los robos, el sospechoso logró hacerse con 1.200 euros, de los que han sido recuperados 127. El juzgado ha ordenado el ingreso en prisión del detenido.

La detención se ha producido casi dos meses después de que otro varón, también español y de 48 años, fuera capturado por los asaltos, también a punta de cuchillo, a cuatro establecimientos de otra localidad, Elda, tal como publicó entonces OKDIARIO. Antes, en agosto de 2024, como también publicó OKDIARIO, un tercer varón, también español y de 43 años de edad, fue detenido como presunto autor del robo a punta de navaja en un estanco de una localidad de la Vega Baja alicantina.

En esta ocasión, según la Guardia Civil, el ladrón intentó llevar a cabo su primer robo el día 23 de este mes de mayo. Accedió a un comercio 24 horas de San Vicente del Raspeig cuchillo en mano. Una vez dentro, amenazó a una de las trabajadoras. Pero sus planes se fueron al traste cuando intervino una segunda trabajadora. Minutos después, se dirigió a otro comercio, próximo al del robo frustrado. En este establecimiento, logró hacerse con 1.200 euros tras amenazar a una trabajadora con el cuchillo y forcejear con ella, produciéndole heridas leves.

Los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y lograron identificar al sospechoso. Solo 48 horas después de los robos, el pasado 25 de mayo, la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig puso en marcha un discreto dispositivo, que permitió capturar al ahora detenido. Los agentes han recuperado 127 euros procedentes de los robos relatados. Y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.