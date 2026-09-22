Giro en los precios de Metro de Madrid: la nueva tarifa en los billetes a partir de octubre que va a afectar a estas estaciones y líneas

Moverse en el Metro de Madrid con un billete sencillo va a ser algo más fácil a partir de octubre. Hasta ahora, antes de comprarlo debíamos tener en cuenta cuántas estaciones íbamos a recorrer, ya que el precio podía cambiar dependiendo de la distancia. Pero todo cambia ya que en apenas unos días esto dejará de ser así en buena parte de la red ya que la Comunidad de Madrid ha anunciado una tarifa única de 1,50 euros para el billete sencillo de la Zona A.

Es decir, que este billete costará lo mismo tanto si hacemos un recorrido corto como si atravesamos varias estaciones antes de llegar a nuestro destino. La medida fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región. Eso sí, no afecta de la misma manera a toda la red de Metro. La clave está precisamente en la Zona A y en saber qué estaciones forman parte de ella.

Giro en los precios de Metro de Madrid: la nueva tarifa en los billetes a partir de octubre

El cambio supone, sobre todo, acabar con los diferentes precios que tenía hasta ahora este título dentro de la Zona A. Actualmente, el billete sencillo puede costar entre 1,50 y 2 euros, dependiendo de la distancia y del número de estaciones que se recorran pero a partir de octubre habrá un único precio: 1,50 euros.

Para entender la diferencia basta con pensar en alguien que utiliza Metro de manera ocasional. Si su recorrido era corto, podía pagar ya 1,50 euros, por lo que para ese viajero no habrá realmente un ahorro, sino que la rebaja se notará en aquellos desplazamientos en los que el sencillo alcanzaba los 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 o 2 euros. Lo que no cambia es la propia naturaleza del título. Los 1,50 euros corresponden a un viaje, no permiten realizar varios desplazamientos durante el día por ese precio.

La nueva tarifa tampoco debe confundirse con el abono mensual o con el título de diez viajes. Se trata exclusivamente del billete sencillo de la Zona A. La Comunidad ya había avanzado este año en una simplificación parecida en otros medios de transporte. Desde julio de 2025, por ejemplo, los autobuses interurbanos cuentan con dos precios para sus billetes sencillos: 1,50 euros para recorridos urbanos y 3 euros para desplazamientos entre municipios, independientemente de la distancia.

Estas son las líneas y estaciones afectadas

La tarifa plana se aplicará a los viajes realizados dentro de la Zona A, es decir, el área tarifaria que comprende Madrid capital. Por tanto, afecta a las líneas y estaciones de Metro situadas dentro de los límites de la capital y también a la ML1 de Metro Ligero. Esto es importante porque algunas líneas continúan su recorrido fuera de Madrid y entran en otras zonas tarifarias. El anuncio no convierte todos los viajes de toda la red metropolitana en trayectos de 1,50 euros.

Quedan fuera de esta medida, por ejemplo, los títulos propios de MetroSur, MetroNorte y MetroEste, así como otros servicios que tienen tarifas diferentes. La modificación anunciada se refiere expresamente al sencillo de Metro Zona A y ML1.

De hecho, la diferenciación ya aparece en las tarifas del Consorcio Regional de Transportes. Metro Zona A y ML1 comparten título, mientras que MetroEste, MetroNorte, MetroSur, TFM o Metro Ligero Oeste cuentan con sus propias condiciones. Así que un viajero que quiera saber si su trayecto entra en el nuevo precio tendrá que fijarse en las zonas por las que pasa y no únicamente en el número de la línea que utiliza.

Nuevas máquinas con atención por videollamada

El cambio de precio llega mientras Metro de Madrid está renovando también sus máquinas de venta. Una de las novedades será un sistema de teleasistencia mediante videollamada. El objetivo es que una persona que tenga problemas al comprar un título pueda contactar en ese mismo momento con un agente. El trabajador podrá resolver dudas, explicar qué billete necesita el viajero e incluso ayudarle durante el proceso de compra.

Según ha explicado la Comunidad de Madrid, esta tecnología estará inicialmente disponible en 209 equipos repartidos por más de 70 vestíbulos. Posteriormente se incorporarán otros 144 equipos entre septiembre y el verano del próximo año. La renovación forma parte del proyecto Estación 4.0, que cuenta con una inversión de 9 millones de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Metro lleva además varios meses introduciendo cambios en la manera de pagar. En junio comenzó a implantar el acceso mediante tarjeta bancaria directamente en los tornos, sin necesidad de comprar previamente una Tarjeta de Transporte Público. Para aquella primera fase ya se estableció temporalmente un precio único de 1,50 euros en el billete sencillo adquirido mediante este sistema.

Ahora el cambio anunciado para octubre va más allá y afecta al precio del billete sencillo de la Zona A, independientemente de cuántas estaciones se recorran. Para quienes hacen trayectos largos y compran este título de manera ocasional, la diferencia puede llegar a ser de 50 céntimos por viaje, ya que el máximo actual es de 2 euros. Y para quienes ya pagaban 1,50 euros por los recorridos más cortos, el precio será el mismo. La principal novedad será no tener que calcular la distancia.