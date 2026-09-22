El audio de la líder del PSOE en Argentina pidiendo pasaportes de muertos para votar a Sánchez por correo en 2023

La que fuera secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, fue acusada por su mano derecha de animar a falsificar pasaportes de muertos en las elecciones generales españolas de 2023 a través del voto por correo en el exterior.

Un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO muestra cómo la política socialista, en una conversación por teléfono con un militante, pide sumarse a «un circuito de compañeros» para que «vayan a buscar votos», con el objetivo de aumentar el apoyo argentino a favor de Pedro Sánchez.

El plan para cometer el supuesto fraude, según explica la propia líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, a un militante sin identificar, es «conseguir la fotocopia del pasaporte» español. «Hasta el 18 se puede enviar por correo», advertía la socialista. Suárez trataba de aprovechar la reciente supresión del voto rogado por Félix Bolaños, gracias a lo cual no se obligaba a aportar a los solicitantes del voto por correo en el exterior un documento oficial que certificase su identidad.

«Si conseguís el de tu papá o alguno más, el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo. Y si no, bueno, que vayan y voten en la embajada», explicaba la secretaria general del PSOE en Argentina, dependiente en ese momento de Pilar Cancela (quien era responsable del partido en el exterior y ahora ostenta la secretaría de Estado de Migraciones).

En la captación de votos sugería también al interlocutor que cogiera el pasaporte «de tu tía, la que se murió». De hecho, la socialista tuvo un papel muy activo en la defensa de la Ley de Memoria Democrática y de Nietos, movilizando al nuevo electorado español en Argentina desde su entrada en vigor. De hecho, Suárez asistió al Comité Federal del PSOE en Madrid, donde se ratificaron las listas para las elecciones de 2023, y donde posó en varias fotografías junto a Pedro Sánchez.

Denuncia de los propios afiliados

La escandalosa conversación fue grabada y puesta a disposición de los afiliados del PSOE en Argentina. Un año después, miembros del PSOE argentino lo pusieron en conocimiento del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires con el objetivo de denunciar, ante este organismo oficial adscrito al consulado, las prácticas que la líder había llevado a cabo, desmarcándose los afiliados del supuesto fraude electoral por correo.

En el email al que ha tenido acceso OKDIARIO, enviado por el que fuera secretario de organización del PSOE en Argentina, Gustavo López Pardo, se transcribía literalmente la conversación filtrada de Suárez con un interlocutor no identificado:

– «No eh… A ver, a mí me sirve que puedas conseguir la fotocopia del pasaporte. Si conseguís el tuyo bueno, a partir del sábado te lo voy a buscar… Hasta el 18 se puede enviar por correo. Si conseguís el de tu papá o alguno más, el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo. Y si no, que vayan y voten en urna en la embajada o de tu tía la que se murió. Si no conseguís documento, ya fue, ¿viste?, porque lo van a impugnar, ¿viste? Vos avísame porque estoy armando todo un circuito de compañeros que vayan a buscar votos y así te meto en ese circuito para que te lo vayan a buscar; después yo te aviso».

Y añadía: «Queremos expresar nuestro rechazo y repudio a las expresiones y prácticas de Suárez, reñidas con las más elementales conductas democráticas». «Nunca han formado parte de la historia política del PSOE Argentina», decía.

A los ojos de los afiliados del PSOE, el supuesto fraude de votos era, si cabe, «más grave» teniendo en cuenta que quien lo alentaba era la máxima responsable del partido en Argentina, «por la responsabilidad que conlleva, y en un contexto de reciente derogación del voto rogado, por el que bregó la ciudadanía española que vivimos fuera de España».

Dimite por las presiones, pero sigue en el PSOE

De hecho, según se desprende del correo electrónico, fue el escándalo sobre la intención de fraude electoral del voto exterior en Argentina lo que llevó a Suárez a renunciar a la Ejecutiva del partido en agosto de 2024. Desde ese momento hasta la actualidad, el PSOE argentino está dirigido por una gestora controlada directamente desde Ferraz.

La dimisión fue presentada por Suárez por «falta de confianza». Ahora bien, ni Ferraz ni la Ejecutiva argentina prescindieron de ella ni le abrieron expediente.

Una suerte que no corrió por igual para Gustavo López, un peso pesado del PSOE en Buenos Aires, vinculado históricamente a la Acción Electoral y que conocía perfectamente a Suárez, dado que formaba parte de la Ejecutiva. Tras el email que López envió al CRE, la cúpula del PSOE español y argentino decidió prescindir de él.