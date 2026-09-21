Cae en Colombia una red criminal de tráfico de inmigrantes que vendía pasaportes a dominicanos para entrar en España

Una red dedicada al tráfico de inmigrantes que vendía pasaportes colombianos a ciudadanos dominicanos con el objetivo de eludir la obligación de visados para viajar a España y otros países del espacio Schengen ha caído en Colombia.

La Fiscalía colombiana, junto a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), organismo adscrito a la Policía de ese país, realizó una investigación que determinó cómo funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores nacionalizaban a ciudadanos dominicanos y vendían pasaportes desde 2.000 a 5.000 dólares, con el objetivo de ingresar de forma legal a España.

Según la investigación, la red estaba compuesta por 13 personas, entre funcionarios colombianos y de la República Dominicana, que hacían de enlaces con las víctimas; posteriormente, las trasladaban hasta Colombia y se les ofrecía hospedaje en diferentes ciudades donde se les llevaría a cabo los trámites de extranjería.

En la operación fueron capturadas alrededor de 15 personas, como afirma el medio de comunicación local Semana. Entre los detenidos hay funcionarios del Registro Civil y de la Cancillería que, tras la captura, la Fiscalía los acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de inmigrantes, acceso abusivo y falsedad documental.

Los implicados se han puesto a disposición judicial para determinar cómo convertían a los dominicanos en colombianos para facilitarles su entrada a Europa. Hasta ahora han sido identificados 40 casos de dominicanos que en territorio colombiano empezaron a realizar los trámites fraudulentos.

El registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Hernán Penagos, ha informado que han cancelado 43 cédulas de ciudadanía que fueron obtenidas de forma irregular por ciudadanos extranjeros; entre los detenidos, hay tres funcionarios de la Registraduría.

De dominicanos a colombianos

Investigaciones en España han determinado que muchas organizaciones colombianas se especializan en la red de tráfico de personas; inscriben a ciudadanos de otros países, en especial dominicanos, en la Registraduría (el Registro Civil colombiano), usando como datos de filiación los de terceras personas. Con la cédula de ciudadanía, la red solicitaba el pasaporte, el cual a los ciudadanos dominicanos les permitía viajar a países de la Unión Europea sin necesidad de visado.

El pasado mayo, la Policía Nacional de Colombia detuvo a 34 personas en diferentes provincias relacionadas con el negocio de falsificación de documentos colombianos para ingresar al país. La investigación se llevó a cabo desde febrero de 2025 tras detectar que un individuo estaba relacionado con varios ciudadanos dominicanos que habían entrado en territorio español con pasaporte colombiano. Esto encendió las alarmas y los investigadores detectaron que cada uno de los ciudadanos de la República Dominicana había viajado previamente a Colombia para obtener los documentos oficiales de identidad fraudulentamente.

Los agentes españoles que llevaban la investigación en contacto directo con la Policía Nacional de Colombia lograron identificar la identidad de los investigados. Además, la Cancillería cotejó y comprobó que los ciudadanos que tenían la doble nacionalidad dominicana y colombiana no cumplían con los registros legales y el proceso de obtención era irregular.