Héctor Álvarez consigue la primera medalla de España en el Mundial de ciclismo

Sigue el éxito español en el ciclismo. Héctor Álvarez ha conseguido la medalla de bronce en el Mundial que se está disputando en Montreal (Canadá), concretamente en la modalidad de contrarreloj en categoría sub-23. El ciclista valenciano acabó tercero en la prueba e incluso soñó con el oro, porque en dos de los tres parciales marchó primero, pero cedió terreno en el último.

De 19 años, corredor del equipo Lidl-Trek, Álvarez da a España la primera medalla en este Mundial de ciclismo. Es un bronce que casi fue oro, ya que se quedó a 11 segundos del campeón de esta contrarreloj, el neerlandés Ryan Gal, con un tiempo de 37:26 en una prueba que duró 31,3 kilómetros. En los dos primeros puntos de cronometraje, Héctor Álvarez marcó los mejores tiempos, pero el último se le hizo largo y perdió terreno con Gal y con el italiano Nicolas Milesi, que se llevó la plata.

Héctor Álvarez da así la primera alegría en esta competición que es sub-23, pero que tiene diferencias importantes de edades. Porque el español consigue el bronce con 19 años, pero Gal y Milesi, oro y plata, tienen 22 y 21 años respectivamente.

A unos días de la prueba en Canadá, Álvarez mostró su confianza en que haría un buen papel en esta contrarreloj. «Quiero ganar el oro», dijo. Y lo rozó. Estuvo cerca y si no es por ese tramo final, hoy lo tendría ya. Pero consigue un bronce que sabe a oro, que demuestra que en el ciclismo español hay también futuro y que supone la primera medalla de España en el Mundial de ciclismo 2026.