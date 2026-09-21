Qué partidos juega la selección española en este parón internacional: horarios y cómo ver a España por TV en directo

España disputará cuatro partidos de la Liga de las Naciones en este parón de casi tres semanas guardado para los partidos de selecciones. La campeona del mundo se enfrentará a Inglaterra, República Checa y Croacia en dos ocasiones en los duelos correspondientes al grupo C de esta competición que el combinado de Luis de la Fuente conquistó en el año 2023, meses antes de hacer lo propio en la Eurocopa 2024. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario y los horarios de España en esta ventana de selecciones.

Vuelve la campeona del mundo unos meses después de aquel histórico domingo 19 de julio en el que la selección española se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final del Mundial disputada en Nueva York. Un gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga dio a España su segunda estrella, que ahora estrenará en los próximos cuatro partidos correspondientes al grupo C de la Liga de las Naciones que disputará ante Inglaterra, República Checa y Croacia, selección a la que se enfrentará en dos ocasiones.

Los partidos de la Selección en septiembre y octubre

España disputará cuatro partidos entre el 26 de septiembre y el próximo 6 de octubre. Todos ellos de la Liga de las Naciones, cuya fase final se disputará el verano de 2027. La selección estrenará la camiseta con la segunda estrella este sábado contra Inglaterra en Wembley y el primer duelo de la campeona del mundo en casa será contra Croacia el próximo 29 de septiembre en el Sánchez-Pizjuán. Después recibirá a la República Checa en Oviedo y viajará a Split para volver a enfrentarse contra la selección croata.

Horarios de los partidos de España en el parón de selecciones

Estos son los partidos y horarios de España en las cuatro primeras jornadas de la Liga de las Naciones:

Inglaterra – España (26 de septiembre a las 20:45 horas): Estadio de Wembley (Londres).

España – Croacia (29 de septiembre a las 20:45 horas): Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla).

España – República Checa (3 de octubre a las 20:45): Estadio Carlos Tartiere (Oviedo).

Croacia – España (6 de octubre a las 20:45): Estadio Poljud (Split).

Cómo ver por TV en directo y en vivo online los partidos de España

Los partidos de la selección española correspondientes a la Liga de las Naciones se podrán ver a través de La1 de RTVE, que será la encargada de retransmitir todos los partidos de la campeona del mundo en el torneo. También te podrás informar sobre todo lo que sucede antes, durante y después de los partidos de España en los directos que ofreceremos en OKDIARIO.