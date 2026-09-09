Luis de la Fuente (65 años): «Suerte es la palabra que usan los mediocres para desprestigiar y quitarle mérito a los que consiguen objetivos»

Luis de la Fuente se sentó este martes en El Hormiguero como flamante campeón del mundo. El seleccionador español regresó al programa de Pablo Motos después de haber llevado a la selección española hasta la segunda estrella mundial y lo hizo acompañado de la Copa conquistada este verano en Estados Unidos. Una entrevista en la que hubo tiempo para recordar algunos de los momentos más emocionantes del Mundial, hablar sobre la gestión del vestuario y conocer algunas historias desconocidas de la celebración…

Uno de los momentos que más llamó la atención tuvo como protagonista a Donald Trump. El técnico recordó ante las cámaras el encuentro que mantuvo con el presidente de Estados Unidos durante la ceremonia de entrega del trofeo y desveló la sorprendente frase que le dedicó. «Te mereces el Balón de Oro», le dijo Trump a De la Fuente, provocando las risas en el plató. Aunque la frase que más recorrido está teniendo es la del técnico cuando Pablo Motos le pregunta por la suerte en el fútbol.

«Cuando hay alguien al que le cae el balón y dicen ‘qué suerte que le cae el balón a él’. No, es saber estar, sentir por dónde puede ir la jugada, es talento. Los que dicen suerte son los mediocres que siempre tratan de desprestigiar al que tiene éxito. No creo en la suerte en el deporte. Creo en la suerte en la vida, creo en la suerte de nacer en una familia que te da a amor, creo en la suerte de nacer en un país como España con oportunidad, creo en la suerte de no tener una enfermedad o un accidente, una lesión que se te caiga un jugador y te rompa la rodilla… Eso es mala suerte.

«Ahora, en el trabajo, en que pegue el balón en el palo y te caiga a ti y la remates, eso es saber estar. Que pegue en el palo y entre, eso es que habrás tirado mucho. No creo en la suerte en el trabajo. Por eso digo que suerte es la palabra que usan los mediocres para desprestigiar y quitarle mérito a la gente que consigue objetivos», añadía el seleccionador español en el programa.

Luis de la Fuente, Argentina y el Mundial

La conversación también llevó a uno de los asuntos más comentados de la final del Mundial, los enfrentamientos entre España y Argentina. Luis de la Fuente diferenció entre la tensión lógica que puede producirse durante un partido de máxima exigencia y lo ocurrido una vez que terminó el encuentro. El seleccionador asegura que los roces durante los 90 minutos forman parte del fútbol, pero se mostró mucho más crítico con determinadas actitudes posteriores de algunos jugadores argentinos. «Es inaceptable», sentenció, poniendo el foco en la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes para niños y jóvenes.

La gestión del grupo fue otro de los grandes temas de la entrevista. Pablo Motos quiso saber cómo actúa De la Fuente cuando detecta que alguno de sus futbolistas corre el riesgo de que el éxito se le suba a la cabeza. El seleccionador explica que conoce perfectamente a sus jugadores y que, cuando considera que alguno necesita corregir una actitud, habla directamente con él y en privado. «Lo que yo les digo, no se lo ha dicho nadie», afirma. El técnico fue todavía más contundente al explicar qué sucede si un futbolista no modifica su comportamiento después de recibir el aviso: «No vuelve». Una filosofía que refleja la importancia que concede al grupo por encima de cualquier individualidad, incluso después de haber alcanzado el mayor éxito posible con la selección.