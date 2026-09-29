Finlandia acaba su valla con Rusia: 200 kilómetros, 4,5 metros de altura y una cámara cada 50 metros

¿Cuánto cuesta levantar una barrera de alambre entre la Unión Europea y Rusia? En el caso de Finlandia, unos 356 millones de euros. La Guardia Fronteriza finlandesa dio por terminada a principios de septiembre de 2026 la valla de su frontera oriental con un acto en Nuijamaa, un paso fronterizo del sureste del país.

La obra no cubre toda la frontera, ni mucho menos. Finlandia comparte con Rusia unos 1.340 kilómetros de línea y la valla solo protege los tramos donde las autoridades ven más riesgo. Lo curioso es que la barrera funciona sobre todo como un sistema de vigilancia con forma de verja.

Qué hay detrás de los 4,5 metros

La altura total ronda los 4,5 metros, pero no hablamos de un muro de hormigón. Según las preguntas frecuentes que publica la propia Guardia Fronteriza, la base es una malla de alambre metálico de 3,5 metros coronada por dos obstáculos con forma de cilindro. Su misión es simple. Frenar a quien intente trepar.

El diseño se afinó sobre la marcha. En 2023 se levantó en Imatra un tramo de prueba de unos tres kilómetros y otro de unos cuatro en Salla, ya en Laponia. Tras ese proyecto piloto, la Guardia decidió cambiar la malla por otra más tupida para retrasar a quien quiera escalarla o atravesarla.

Junto a la verja se ha abierto un pasillo sin árboles de unos 25 metros de ancho, más o menos lo que mide de ancho una piscina olímpica. Por ahí corre una pista para que las patrullas lleguen rápido.

Una cámara cada 50 metros

Aquí está el corazón tecnológico del proyecto. Cada 50 metros se ha instalado un poste con cámaras de vigilancia, alimentado con cables de electricidad y de datos. Si esa distancia se mantiene en toda la obra, salen del orden de 4.000 postes.

La ficha del proyecto añade focos de luz infrarroja (una luz invisible para el ojo humano que permite a las cámaras ver en plena noche), iluminación normal y altavoces. La Guardia asegura que la valla impide los cruces ilegales y da la alarma al momento ante cualquier movimiento extraño.

¿Y los drones? No van montados en la valla, pero sí forman parte del día a día en la frontera. El organismo ya usa aeronaves no tripuladas y helicópteros para patrullar, y en 2023 las horas de vuelo en helicóptero casi se duplicaron, de 723 a 1.436. En Europa ya existen incluso torres antidrón pensadas para frenar enjambres enteros.

Por qué solo 200 kilómetros

¿No sería más seguro vallarlo todo? Según la Guardia Fronteriza, no compensa. Buena parte de la frontera cruza zonas remotas a las que difícilmente llega un grupo numeroso, así que cerrarla entera no sería rentable.

La mayor parte de la valla, unos 140 kilómetros, se concentra en el sureste, alrededor de pasos como Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa e Imatra. Otros 35 quedan en Carelia del Norte y el resto se reparte entre Kainuu y Laponia.

El contexto explica las prisas. Desde agosto de 2023 llegaron desde Rusia más de 1.300 personas de otros países sin visado, según el Gobierno finlandés, que lo calificó de migración instrumentalizada (es decir, usar a migrantes como herramienta de presión política). Los pasos terrestres siguen cerrados desde diciembre de 2023. El jefe de la Guardia, el vicealmirante Markku Hassinen, lo resume así, sin rodeos. «Sin la valla fronteriza no es posible controlar la migración instrumentalizada de forma eficiente y creíble».

Finlandia, que entró en la OTAN en abril de 2023, vigila ahora uno de los flancos más sensibles de la Alianza, que se apoya en aviones de vigilancia para ver lo que pasa al otro lado. El Gobierno quiere prorrogar hasta finales de 2028 la ley de seguridad fronteriza, que permite limitar las peticiones de asilo en la frontera en casos extremos.

Cuánto cuesta y cuánto durará

El coste final se estima en unos 356 millones de euros, 22 millones menos de lo previsto al principio. En los días de más trabajo coincidieron hasta 600 personas y 150 máquinas, con más de un centenar de empresas implicadas.

Ojo, porque no es una obra para siempre. La valla está pensada para durar unos 50 años, pero el equipo electrónico de vigilancia habrá que renovarlo más o menos cada diez, igual que un ordenador se queda viejo mucho antes que la mesa donde está.

La nota de prensa oficial sobre el final de las obras se ha publicado en la web de la Guardia Fronteriza finlandesa.

Crédito de la imagen: Finnish Border Guard (Wikimedia Commons, dominio público).