Casio resucita su reloj digital clásico con Bluetooth y contador de pasos: pesa 26 gramos y la pila dura 2 años

¿Quién no ha tenido, o ha visto en la muñeca de su padre, un Casio digital de resina negra? Esa caja rectangular de toda la vida vuelve ahora con un cerebro nuevo. Se llama F-B100W, pesa 26 gramos y es capaz de contar pasos y hablar con el móvil por Bluetooth.

Lo mejor es lo que no pide. No hay que cargarlo cada noche, porque funciona con una pila de botón CR2016 que, según Casio, dura unos dos años. La marca lo puso a la venta en Japón en agosto de 2026 y ya se vende en Reino Unido, mientras que en España todavía no tiene precio ni fecha.

Un clásico de los ochenta por fuera

Casio lo presenta como la vuelta del estilo clásico de sus relojes digitales, un referente desde los años ochenta. Mide 41,9 por 38,1 milímetros, tiene 8,8 milímetros de grosor y su correa es de resina con parte de plástico de origen vegetal, con agujeros para que la muñeca respire, según la ficha técnica japonesa.

El nombre tampoco parece casual, porque Casio lo encuadra en su serie F-100. En 1978 la marca lanzó el F-100, un reloj con caja de resina rígida cuando lo normal era el metal. Aquella apuesta por un material ligero acabó abriendo el camino al G-SHOCK.

No es el primer intento de conectar un digital de corte clásico. En 2024 Casio presentó el ABL-100WE, un hermano con correa de acero que también cuenta pasos pero pesa 60 gramos. El nuevo se queda en menos de la mitad.

Un acelerómetro que cuenta pasos

Dentro lleva un acelerómetro, un sensor diminuto que detecta los movimientos del cuerpo. Es primo del que usa el móvil para saber si lo tienes en vertical o en horizontal. En la práctica, el reloj traduce el balanceo del brazo al andar en pasos, hasta un máximo de 999.999.

Se puede fijar un objetivo diario de entre 1.000 y 50.000 pasos, en saltos de 1.000. La pantalla enseña una gráfica con la actividad de las últimas siete horas, dividida en seis niveles. ¿Y si pasas demasiado tiempo en el sofá? El reloj avisa con un mensaje y un pitido cuando el recuento se queda corto.

Casio no publica la precisión del podómetro, así que conviene tomarlo como una referencia orientativa. La hora es otra historia, con un margen de unos 15 segundos al mes incluso sin conectarlo al teléfono.

Bluetooth sin pasar por el enchufe

El enlace con el móvil se hace por Bluetooth y con la aplicación CASIO WATCHES. Al emparejarlo, el reloj se pone en hora solo, manda los pasos al teléfono para guardar el historial y permite elegir entre unas 300 ciudades para la hora dual. También incluye una función para localizar el móvil cuando no sabes dónde lo has dejado.

¿Cómo aguanta dos años con una pila? La clave es que no tiene que alimentar una pantalla a color ni un procesador potente. Los aparatos de este tipo suelen tirar de la versión de bajo consumo de esta tecnología, pensada para gastar muy poca energía. Casio suma un modo de ahorro y un aviso de batería baja.

La idea recuerda a la de otros aparatos que presumen de autonomía, como el móvil de Nokia que aguanta hasta 40 días en espera. Menos funciones, más días lejos del cargador.

Lo que no hace y cuánto cuesta

No tiene GPS ni mide el pulso, y Casio tampoco incluye avisos de mensajes entre sus funciones. Para algunos será una pega. Para otros será un alivio, ahora que varios estudios miran con lupa el efecto de las notificaciones en el cerebro.

El resto es puro Casio, con cronómetro de centésimas de segundo que guarda hasta 200 vueltas, temporizador, cinco alarmas y luz LED. Resiste el agua del día a día, como la lluvia o las salpicaduras, pero no está pensado para nadar. Vamos, lo mismo que se espera de un F-91W, el digital de resina que la marca vende desde 1989.

En Reino Unido ha salido en negro y en verde por 55 libras (unos 64 euros), y la versión negra llegó a agotarse en pocos días en la tienda británica. En España ya aparece en la web de Casio, pero de momento sin precio ni fecha de venta. Habrá que esperar.

Las especificaciones oficiales del F-B100W se han publicado en la web de Casio Reino Unido.

Crédito de la imagen: Multicherry (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).