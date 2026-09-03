Nokia lanza un móvil que aguanta hasta 40 días en espera, tiene batería extraíble y también puede cargar otros dispositivos

HDM ha equipado este nuevo télefono básico con una batería extraíble de 3.700 mAh, USA-C y una potente linterna. Su principal limitación es que solo funciona con redes 2G, y que de momento, su comercialización se concentra solo en Filipinas.

A finales de agosto de 2026, HMF amplió su catálogo con el Nokia 300 Charge, un teléfono de teclas pensado principalmente para ofrecer mucha autonomía y ser útil en situaciones de emergencia. Su batería extraíble de 3.700 mAh ofrece, según la compañía, hasta 40 días en espera y 37,9 horas de conversación. Además, puede utilizarse como una batería externa que sirve para cargar otros dispositivos mediante carga inversa de hasta 10 W. Esta propuesta de teléfono recuerda al mítico Nokia 1100, aunque no se trata de una reedición de aquel famoso móvil, ya que el Nokia 300 Charge solo funciona con redes 2 G.

Una batería extraíble de 3.700 mAH con carga inversa de 10 W

La batería es la más grande que ha utilizado en uno de sus teléfonos básicos. Eso sí, las cifras de autonomía son valores máximos y pueden cambiar dependiendo de la cobertura del móvil y el uso que se haga de él. La prueba de autonomía en espera fue realizada por una empresa externa, con el teléfono funcionando con dos SIM y conectado a una red móvil real. Además, la batería es extraíble, por lo que puede sustituirse cuando pierda capacidad con el paso del tiempo.

El teléfono también puede funcionar como una batería externa para cargar móviles, auriculares y otros dispositivos compatibles. Para activar esta función cuenta con un botón físico específico situado en el lateral derecho. HDM incluye un cable especial cuatro en uno con adaptadores para Micro USB, USB-C y USB-A. La potencia máxima de salida es de 10 W, suficiente para recuperar algo de batería cuando no tenemos otra fuente de alimentación cerca. Antes de utilizarlo, conviene conocer qué admite realmente un USB-C.

Pantalla de 2,4 pulgadas, 4 MB de memoria y solo redes 2G

El Nokia 300 Charge cuenta con una pantalla QVGA de 2,4 pulgadas y una cámara trasera con la misma resolución. En su interior encontramos un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. La memoria que tiene puede ampliarse hasta 32 GB con una tarjeta microSD. También cuenta con conector de 3,5 milímetros para auriculares y radio FM. La batería extraíble es otra de las características que cada vez cuesta más encontrar en los móviles actuales.

En cuanto a la conectividad móvil, el Nokia 300 Charge funciona únicamente con las bandas GSM 900 y 1800 y permite utilizar dos tarjetas Mini SD. No tiene 4G ni 5G, por lo que necesita que exista cobertura 2G compatible para realizar llamadas y utilizar sus funciones móviles. Si vas a importar el teléfono o usarlo durante un viaje, conviene comprobar antes que sea compatible con la red de tu operador. Además, incluye una linterna LED que, según el fabricante, ofrece hasta cuatro veces más brillo que la del Nokia 105 de 2023.

Por qué recuerda al Nokia 1100 sin ser una reedición

El Nokia 1100 llegó al mercado en 2003 y superó los 250 millones de unidades distribuidas, según Guinness World Records. Su éxito se basó en una fórmula sencilla, precio accesible, resistencia y unas funciones centradas en llamadas y mensajes. El regreso del Nokia 3210 ya demostró que HMD sigue recurriendo a algunos de los modelos más recordados de la historia de Nokia. Sin embargo, en este caso ha optado por utilizar un nombre diferente.

El Nokia 300 Charge no copia el diseño ni las funciones del Nokia 1100. Lo que comparte con aquel modelo es la apuesta por la sencillez. A esto añade características más actuales, como el USB-C, una cámara QVGA y la opción de usarlo como batería externa. Por tanto, la relación con el Nokia 1100 es más cuestión de filosofía que una reedición oficial. Y aunque los más de 250 millones que llegó a alcanzar, esa cifra no permite saber cómo funcionará comercialmente en nuevo Nokia 300 Charge.

Quién puede aprovecharlo y qué debe revisar antes de comprarlo

Por sus características, el Nokia 300 Charge puede ser una opción interesante como teléfono de emergencia, dispositivo de reserva o simplemente para quienes quieren alejarse de las distracciones de un smartphone. También puede resultar atractivo para quienes siguen prefiriendo los botones físicos y la posibilidad de cambiar la batería. Si buscamos un teléfono para usar aplicaciones, navegación por Internet, mensajería moderna o conexión de datos móviles, este teléfono no es la mejor opción.

La información disponible sitúa su lanzamiento inicial en Filipinas y, por ahora, no consta una fecha oficial para España en las fuentes consultadas. Por eso, antes de comprar una unidad importada, es bueno comprobar que las bandas usadas por nuestro operador sean compatibles y revisar qué conectores incluyen el cable. Además, hay que tener en cuenta que los 40 días anunciados corresponden al tiempo máximo en espera, no a uso continuado del teléfono.