Volverás a tener un móvil con batería extraíble y será en 2027

La Unión Europea sigue marcando el ritmo de cómo deben ser los dispositivos que se vendan en su territorio. Si el año pasado Apple se vio obligada a adoptar el puerto de carga USB-C, en 2027 todas las compañías que vendan en Europa tendrán que realizar un cambio que, inevitablemente, nos lleva al pasado. Las baterías extraíbles vuelven a ponerse sobre la mesa.

Volverán las baterías extraíbles

Esta normativa permitirá que volvamos a tener dispositivos con baterías extraíbles, con un sistema de accesibilidad mucho más cómodo que el actual. Hoy en día, la mayoría de los móviles tienen baterías integradas que el usuario no puede extraer por sí mismo. Cabe recordar que Apple fue pionera en ese sentido, ya que en 2007 lanzó su primer teléfono, el iPhone original. Su batería no se podía extraer a no ser que lo llevaras a la Apple Store, algo inédito. Todos los dispositivos que ha lanzado la marca de Cupertino desde entonces cuentan con esa característica. El resto de las marcas siguió esa tendencia y actualmente, excepto algunos modelos muy específicos, los móviles vienen con baterías no extraíbles, a diferencia de hace más de 20 años.

En ese sentido, Apple parece que ya se ha puesto a trabajar y, aunque puede que en el iPhone 16 no lo veamos, ya trabaja para cumplir con ese objetivo de la Unión Europea. Según el famoso analista Ming Chi Kuo, la marca está desarrollando un diseño que sustituye las habituales lengüetas adhesivas, con las que se fijan las baterías al chasis, por un soporte metálico. Este se abre mediante una pequeña descarga eléctrica, lo que permite que el proceso de reemplazo sea mucho más sencillo.

De esta manera, se busca que los teléfonos sean mucho más fácilmente reparables por parte de los que están cada día con ellos entre las manos. Todo para que, en el caso de reemplazo de la batería, no haya que llevar el teléfono a ningún establecimiento para emprender el proceso, sino que sea el propio usuario el que pueda efectuar el cambio con normalidad. Si ya tienes cierta edad, esto te resultará familiar, pues podías hacerlo con tu antiguo teléfono si la batería ya daba signos de envejecimiento.

A la Unión Europea le preocupa, o eso parece, el gran deterioro del medio ambiente y el consumo excesivo de recursos que supone el modelo actual. Por esa razón, las baterías reemplazables serán una realidad de aquí a tres años como máximo y serán una normativa que afectará a todas las marcas. Probablemente, quien antes cumpla con esta normativa será quien marque la tendencia que seguirán las demás.