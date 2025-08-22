Ni Arguiñano ni Berasategui: esta tarta viral es un éxito total y la están haciendo todos los chefs de España
Toma nota de la receta viral que están haciendo todos los chefs de España
Esta tarta viral es un éxito total que no puedes dejar de cocinar una y otra vez, la están haciendo todos los chefs del país. Siendo una de las recetas más recomendables que podemos preparados para conseguir aquello que realmente necesitamos en estos tiempos, con lo cual, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia esencial. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial.
El dulce es la parte final de cualquier tipo de celebración o día en el que nos apetezca algo de lo más delicioso que llega de la mano de una mezcla de sabores increíbles. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo este tipo de ingredientes que quizás descubramos que tenemos en casa y que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Si estás buscando esta tarta espectacular que hará las delicias de los amantes de cualquier tipo de receta intensa y deliciosa como esta, no lo dudes, esta tarta te apasionará, es una reinterpretación de la clásica tarta de queso con un toque crujiente y colorido.
Ni Berasategui ni Arguiñano
Arguiñano es uno de los mejores cocineros de nuestro país que no dudará en descubrirnos lo que nos está esperando en estos días. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial en estos días. Apostando claramente por un plus de buenas sensaciones que conseguiremos obtener de forma ejemplar.
Es importante disponer de una buena base que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estaremos pendientes de apostar claramente por una larga lista de recetas tradicionales. Los libros de Arguiñano se convertirán en una base esencial para poder cocinar de la mejor forma posible.
Será el momento de poner sobre la mesa determinados detalles que acabarán siendo esenciales en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que nos están esperando.
Berasategui es un genio culinario que también suele compartir sus recetas o nuevos menús que sirve en uno de los mejores restaurantes del mundo. El hombre que más Estrella Michelin tiene, no es lo que ha hecho la tarta viral del verano, sino que ha sido una total desconocida la que ha creado esta delicia que puedes hacer fácilmente en casa.
La tarta viral que es todo un éxito se prepara de esta manera
La manera en la que preparamos esta tarta viral la podemos descubrir en redes sociales. Estamos ante un cambio de tendencia que puede ser el que marque estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que acabará marcando unos días de verano.
Podemos reinterpretar la clásica tarta de queso o intentar hacer una versión mucho más básica. Te proponemos, además de esta receta viral una tarta de queso tan fácil, que no podrás dejar de prepararla una y otra vez, es el dulce del momento.
Ingredientes para crear la tarta de queso más fácil del mundo:
- 350 gr de queso de untar o Philadelphia
- 2 huevos
- 70 gr de azúcar o de edulcorante
Cómo preparar la tarta de queso más fácil del mundo
- Esta tarta de queso se prepara con unos ingredientes muy básicos que probablemente tendremos en casa.
- Encendemos el horno a 180º para conseguir que esté listo a la hora de cocinar esta maravillosa tarta de queso.
- Untamos el molde o lo forramos con papel de horno para crear la base perfecta, de esta manera no se pegará la masa.
- Seguimos con el queso para untar, vamos a ponerlo en un bol. Lo mejor de esta tarta es que dependerá en gran medida del tipo de Philadelphia o de queso.
- Si usamos un queso ligero, le daremos un acabado más light o un 0%, que seguirá aportando el mismo sabor y textura, pero sin grasa añadida.
- Batimos el queso con el azúcar, podemos usar un edulcorante para hacer una tarta con muchas proteínas que hubiera hecho las delicias de los deportistas griegos.
- Con todo listo, incorporamos los huevos y batimos hasta que estén estos tres ingredientes perfectamente integrados.
- Vertemos la masa y horneamos a 180º unos 35 minutos. Podemos decorarla con un poco de mermelada.
- Esta tarta de queso queda de vicio y podemos adaptarla al número de comensales, multiplicando las cantidades o cocinándola en porciones individuales.
- Puede ponerle un poco de mermelada por encima o esos arándanos que hemos visto en la publicación viral. Tampoco queda nada mal con unos trocitos de fresa, una fruta de temporada que producimos en casa. Prepara el postre viral del que todo el mundo habla, en un abrir y cerrar de ojos.
