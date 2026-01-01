Pesadilla nocturna en Palma: 19 años de caos, violencia y miedo alrededor de una discoteca conflictiva

La paciencia de los vecinos de la barriada de Gomila ha llegado a su límite. En la calle Camilo José Cela, una discoteca de ambiente latino se ha convertido, según denuncian los residentes, en el foco de una situación insostenible que se repite noche tras noche desde hace casi dos décadas. Lo que debería ser una zona residencial tranquila se transforma, especialmente de jueves a domingo, en un escenario de ruido, violencia y miedo.

El local acumula un largo historial de polémicas. Durante 19 años ha ido cambiando de nombre y de titularidad, una circunstancia que, lejos de resolver los problemas, ha mantenido una dinámica constante de conflictos con los vecinos. Cada nuevo rótulo ha traído las mismas consecuencias: música a volumen extremo, altercados en la vía pública y una convivencia completamente rota.

Los residentes aseguran que el nivel de ruido es insoportable. La música no solo impide el descanso, sino que provoca vibraciones tan intensas que hacen temblar las columnas y estructuras de los edificios colindantes. Muchos vecinos relatan cómo sus viviendas literalmente vibran durante horas, generando una sensación de angustia e indefensión que se prolonga hasta bien entrada la madrugada.

Sin embargo, el mayor problema no es únicamente el ruido, sino el comportamiento de una parte de la clientela. Según los testimonios vecinales, el consumo excesivo de alcohol desemboca con frecuencia en actitudes extremadamente agresivas. Las peleas son habituales, los gritos se escuchan a gran distancia y los actos vandálicos se han convertido en una constante en la zona.

La situación alcanza momentos de máxima tensión cuando los vecinos, desesperados por no poder dormir, salen a sus balcones o ventanas para pedir silencio y que cesen las peleas. Lejos de obtener una respuesta pacífica, en numerosas ocasiones se han encontrado con reacciones violentas. Algunos individuos responden lanzando piedras contra los edificios, provocando la rotura de puertas, ventanas y cristaleras. Varios vecinos ya han sufrido daños materiales en sus propias viviendas, aumentando el miedo y la sensación de inseguridad.

Ante esta situación, las llamadas a la policía son frecuentes, pero los residentes denuncian que la respuesta no es efectiva. Cuando las patrullas llegan al lugar, los altercados se detienen momentáneamente y los implicados se dispersan, lo que impide que se tomen medidas contundentes. Una vez los agentes se marchan, el caos vuelve a apoderarse de la calle, dejando a los vecinos sin protección y sin soluciones reales.

Tras 19 años de enfrentamientos, noches en vela y episodios de violencia, los vecinos de Gomila aseguran estar al límite. Reclaman una intervención firme y definitiva que ponga fin a una situación que consideran intolerable. No se trata solo de molestias por ruido, afirman, sino de un grave problema de convivencia y seguridad ciudadana que amenaza la tranquilidad y el bienestar de todo un barrio.