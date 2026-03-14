El caradurismo de Armengol: asegura que la subida de precios es «culpa de la derecha por apoyar la guerra»

El caradurismo infinito de Francina Armengol: asegura que la subida de los precios es «culpa de la derecha por apoyar la guerra». Lo ha dicho en Palma en calidad de secretaria general de los socialistas de Baleares y presidenta del Congreso de los Diputados.

Si bien la mitad del precio final del gasóleo en España corresponde a impuestos, situándose la carga fiscal entre el 45% y el 50% del coste total por litro, Armengol ha pedido que «todo el mundo lo tenga claro». La subida de los precios es «responsabilidad de la derecha» a nivel internacional, nacional y balear, señalando a PP y Vox por «dar apoyo» a esta guerra.

Hay que recordar que Hacienda es una de las mayores beneficiadas por la subida de los precios del diésel y de la gasolina que está sufriendo España y gana hasta 3,25 euros más que antes del conflicto de Irán por cada llenado de depósito del coche, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado medida alguna para atajar esta subida de precios.

Sin embargo, Armengol ha asegurado que el Gobierno ya trabaja «intensamente» para diseñar un «escudo social» con el que apoyar a las familias afectadas por esta escalada bélica. Asimismo, ha destacado que los socialistas respaldan el lema del No a la guerra, ya que ha asegurado que es «una convicción» por «coherencia» y «una forma de entender la política».

«Lo que es inexplicable es que el PP y Vox, en España y Baleares, sigan arrodillados ante las locuras del presidente de los EEUU, Donald Trump, y la situación bélica a la que nos está conduciendo, que rompe el derecho internacional y provoca muertes de gente inocente», ha remarcado.

La dirigente del PSOE en Baleares, que en línea con su partido no ha condenado la masacre y tiranía de los ayatolás contra la población de Irán, ha hecho estas declaraciones en un acto en el que se ha desplegado una pancarta en la fachada de la sede del partido en Palma, con el lema del No a la guerra.

Armengol ha expresado su «orgullo» por la «postura coherente» por la «paz» y la «solidaridad» que mantiene a nivel internacional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha apuntado que «deberían encabezarla todos los líderes internacionales».

Igualmente, se le ha consultado por si esta reivindicación pacifista también pasa por reclamar al Gobierno de España que no vuelvan a atracar en Baleares barcos como el portaaviones Gerald R. Ford (que estuvo en Mallorca en octubre) y después ha participado en la intervención en Venezuela y se encuentra desplegado en Oriente Medio.

A esto ha respondido que la política internacional en España la lleva el Ministerio de Exteriores y «toma todas las medidas» para dejar «claro» que España participa en el apoyo a las alianzas internacionales, pero no participa en esta guerra «ilegítima», sin mencionar que ha enviado y participa en este conflicto bélico con su mejor fragata, la Cristóbal Colón.