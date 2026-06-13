Detenido por amenazar de muerte a un escolar que venía a Palma de excursión en barco: “Como no te calles, te mato», dijo el detenido al menor por hacer ruido en el trayecto en ferry hacia Palma.

Fue sobre las 06:30 horas del lunes, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron comisionados por el 091 para que se dirigieran hasta el puerto de Palma, ya que personal de seguridad del ferry que acababa de atracar con origen Barcelona traía retenido a un pasajero por haber amenazado de muerte a un menor de edad durante la travesía.

Una vez en el lugar, los agentes fueron requeridos por el personal de seguridad del ferry, los cuales mantenían retenido a un varón y que relataron que el varón, durante el trayecto Barcelona-Palma, había amenazado de muerte con una navaja a un menor que se encontraba en el mismo barco junto con compañeros de colegio.

Los agentes, una vez identificado el varón, intervinieron una navaja, la cual, según el servicio de seguridad del barco, portaba en un bolsillo del pantalón.

Paralelamente, los policías se entrevistaron con el menor, víctima de las amenazas, el cual se encontraba en compañía de varios profesores. El menor informó que sobre la 01:00 hora se encontraba junto con otros compañeros en los pasillos del barco. En un momento dado, salió un hombre del camarote y le agarró por el cuello y le propinó varios empujones.

El menor informó que el presunto autor sacó de un bolsillo una navaja y, esgrimiéndola de manera amenazante hacia él, le espetó: «Como no te calles, te voy a matar…».

En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de amenazas graves, siendo trasladado hasta dependencias policiales.