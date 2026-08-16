Vídeos sexuales grabados en espacios públicos de Palma se viralizan por WhatsApp y redes sociales

Palma afronta una nueva polémica relacionada con la grabación y difusión de imágenes íntimas en espacios públicos. En los últimos días han comenzado a circular por grupos de WhatsApp y diferentes redes sociales varios vídeos en los que aparecen parejas manteniendo relaciones sexuales en distintos puntos de la capital balear.

Según las imágenes que han llegado a distintos usuarios, las grabaciones no se limitarían a un único escenario. Algunas habrían sido realizadas en zonas próximas a Playa de Palma, mientras que otras tendrían como escenario espacios urbanos de la ciudad utilizados habitualmente por vecinos, familias y jóvenes.

Uno de los vídeos habría sido grabado el pasado día 12 en Playa de Palma, mientras que otro mostraría a una pareja en el parque Krekovic, uno de los espacios verdes de la capital.

El caso del Krekovic resulta especialmente llamativo por las características del entorno. El parque, situado en la avenida de México, es un amplio espacio urbano utilizado para actividades de ocio y deportivas y dispone de zonas destinadas al entretenimiento familiar. La información turística de Palma incluye el Krekovic entre sus espacios de carácter familiar y señala la existencia de áreas destinadas a los más pequeños.

A ello se suma la proximidad de la sede de la Guardia Civil en la calle Manuel Azaña, donde se encuentra la Zona-Comandancia de Baleares. Más allá de la conducta desarrollada en plena vía pública, uno de los aspectos que está generando mayor preocupación es la posterior circulación de las grabaciones.

Los vídeos estarían pasando de teléfono en teléfono a través de grupos privados de WhatsApp y redes sociales. En algunos casos, según el material que ha llegado a distintos usuarios, las grabaciones habrían sido realizadas por las propias personas que aparecen en ellas; en otros, se trataría de vídeos recibidos y posteriormente redistribuidos.

Uno de los elementos que más llama la atención en este caso es la elección de determinados escenarios. No se trataría exclusivamente de lugares apartados o de difícil acceso, sino también de espacios públicos de Palma utilizados habitualmente para practicar deporte, pasear o acudir con niños.

El parque Krekovic, por ejemplo, ocupa una superficie considerable y forma parte de una zona urbana frecuentada por vecinos de diferentes barrios de Palma. En 2026, además, el Ayuntamiento ha acometido actuaciones de mejora en el recinto, incluyendo nuevos elementos biosaludables y una zona de calistenia, con el objetivo de potenciar el uso vecinal del espacio.

Precisamente por ello, la aparición de este tipo de conductas en espacios abiertos genera inquietud entre quienes reclaman que parques, zonas deportivas y otros lugares públicos mantengan unas condiciones adecuadas para el uso familiar.

Por ahora, los vídeos continúan circulando entre usuarios y han generado sorpresa entre quienes han tenido acceso a ellos, especialmente por la elección de algunos de los escenarios y por tratarse de espacios abiertos utilizados habitualmente por vecinos, deportistas y familias.

La polémica vuelve así a situar a Palma ante un fenómeno difícil de controlar: el traslado de determinadas conductas privadas al espacio público y, posteriormente, su conversión en contenido que puede multiplicarse en las redes sociales en cuestión de minutos.