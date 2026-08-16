Sentencia histórica en Mallorca: un grafitero reincidente irá a prisión por pintar un tren con la firma de «tiburón» y «limpiabotas»

‘Tiburón’ y ‘limpiabotas’ no son los lápices más afilados del estuche. Pintaron trenes, destrozaron material público, lo grabaron con sus teléfonos móviles, dejaron su firma y lo subieron a Internet.

La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los grafiteros condenados por realizar pintadas en un tren de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). Se trata de una decisión especialmente relevante porque el condenado ya acumula antecedentes por daños cometidos mediante grafitis.

El tribunal le impone dos años de prisión por los hechos ocurridos en Mallorca, una pena a la que se suman otros 14 meses de cárcel dictados en un juzgado de Oviedo y una condena económica impuesta en Marsella (Francia) por hechos similares. La acumulación de las penas impide que pueda evitar el ingreso en prisión.

El condenado, residente en Madrid, viajó hasta Mallorca en enero de 2022 junto a otro grafitero. Ambos pertenecían a un grupo que acostumbraba a realizar pintadas en vagones de tren y posteriormente difundía las imágenes en redes sociales.

La madrugada del 17 de enero de 2022, los dos accedieron a las instalaciones de Servicios Ferroviarios de Mallorca en Son Rullán, Palma, llevando varios aerosoles de pintura. Una vez dentro, actuaron sobre uno de los trenes. En los vagones quedaron las firmas «Tiburón» y «Limpiabotas», utilizadas por los dos grafiteros para identificar sus trabajos.

Aunque no fueron sorprendidos mientras realizaban las pintadas y las cámaras de seguridad no registraron la acción, los investigadores encontraron posteriormente elementos que permitieron relacionarlos con los daños. Los propios acusados habían grabado en vídeo la realización de los grafitis con un teléfono móvil. Horas después, cuando se disponían a abandonar Mallorca, fueron interceptados por la Policía en el aeropuerto de Palma.

Los agentes localizaron en su equipaje botes de spray de pintura y encontraron manchas en sus prendas compatibles con la realización de los grafitis. También llevaban bocetos relacionados con trenes.

Los dos jóvenes fueron condenados por los daños, pero sólo uno tendrá que ingresar en prisión, ya que únicamente él cuenta con antecedentes que permiten aplicar la agravante de reincidencia. Su compañero carecía de antecedentes y no deberá cumplir una pena de cárcel por estos hechos.

Desde Servicios Ferroviarios de Mallorca, la sentencia ha sido recibida de forma positiva. Su gerente, José Ramón Orta, ha explicado que en lo que va de año se han denunciado 20 pintadas en trenes o estaciones. Orta considera que la condena puede tener un efecto disuasorio y contribuir a frenar este tipo de comportamientos vandálicos contra las instalaciones ferroviarias.

El caso deja además dos nombres asociados a las pintadas que terminaron ante los tribunales: «Tiburón» y «Limpiabotas», las firmas con las que los dos grafiteros identificaron sus trabajos sobre los trenes de Mallorca.