Así fue el dramático rescate en Cala Varques: un joven de 17 años queda grave tras lanzarse al mar desde ocho metros

Un joven de 17 años ha resultado gravemente herido este pasado viernes en Cala Varques, en el municipio mallorquín de Manacor, después de saltar al mar desde una altura aproximada de ocho metros. El impacto contra el agua le provocó un politraumatismo y obligó a movilizar a los equipos de emergencia para realizar un complicado rescate en esta zona de la costa de Mallorca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.30 horas, cuando el menor se encontraba en las rocas de Cala Varques. En un momento dado, se lanzó al agua desde una altura de unos ocho metros y sufrió una caída lesiva. Tras el impacto, el joven quedó herido y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Varios testigos que se encontraban en la zona dieron la voz de alarma y solicitaron ayuda. La situación activó rápidamente el dispositivo de rescate, con la intervención de los Bomberos de Mallorca y efectivos sanitarios del SAMU 061.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta Cala Varques para atender al menor, que presentaba lesiones de consideración como consecuencia de la caída. Después de recibir una primera asistencia en el lugar, los efectivos procedieron a inmovilizarlo y trasladarlo en camilla hasta el punto de evacuación.

Debido a la gravedad de las heridas y a las características del lugar, se decidió realizar una evacuación en helicóptero. El joven fue trasladado con preaviso hasta el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, donde quedó ingresado para recibir atención médica.

El rescate volvió a poner de manifiesto la dificultad que pueden entrañar las intervenciones en las zonas rocosas de la costa mallorquina, especialmente cuando una persona resulta herida tras precipitarse al agua desde varios metros de altura. En este tipo de accidentes, la rapidez de actuación resulta fundamental para poder atender y evacuar al afectado.

El suceso supone además un nuevo episodio grave en Cala Varques durante este verano. Se trata del tercer incidente registrado en la zona en lo que va de temporada, según los datos facilitados sobre anteriores accidentes. El pasado 17 de julio, otra persona sufrió una lesión en la espalda tras precipitarse desde las rocas. Ahora, el accidente protagonizado por el menor de 17 años vuelve a poner el foco sobre los riesgos de los saltos desde las zonas rocosas de Cala Varques.

La actuación coordinada de los Bomberos de Mallorca y el SAMU 061 permitió sacar al joven de la zona y trasladarlo rápidamente a un centro hospitalario. El menor permanece ingresado en Son Espases tras sufrir el accidente.