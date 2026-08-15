Noche de terror en el Puerto de Palma: un hombre, grave tras salir despedido de una moto de agua

Lo que comenzó como una carrera improvisada entre motos de agua terminó con un hombre de unos 50 años luchando por su vida en aguas próximas al Port de Palma. El accidente ocurrió este viernes por la noche y dejó al piloto gravemente herido.

Según fuentes de los equipos de emergencias consultadas por OKBALEARES, el hombre coincidió con otro motorista en la zona y ambos comenzaron a competir. En un momento dado, una de las motos tomó una ola y el piloto perdió el control. El impacto fue brutal: se golpeó la barbilla contra el manillar y cayó inconsciente al agua.

La situación se volvió crítica en cuestión de segundos. El ocupante de la otra moto pidió ayuda a una zodiac que se encontraba pescando en las inmediaciones. Hasta el lugar también acudieron dos marineros de una golondrina, que se lanzaron al mar para intentar rescatar al herido.

Entre todos consiguieron sacar al hombre del agua y subirlo a la embarcación. Allí comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras trataban de mantenerlo con vida. Sin embargo, tras el rescate, el conductor de la otra moto de agua abandonó la zona.

La zodiac trasladó al herido hasta el Real Club Náutico de Palma, donde ya aguardaban los equipos sanitarios y agentes de la Policía Portuaria. Varias ambulancias del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU-061) se hicieron cargo del hombre y comprobaron la gravedad de sus lesiones.

Los sanitarios lograron estabilizar a la víctima antes de trasladarla de urgencia al hospital Son Espases, en Palma. El hombre ingresó con pronóstico grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde quedó bajo atención médica. El suceso ha puesto el foco en la peligrosidad de las carreras con motos acuáticas en zonas próximas a embarcaciones y con tráfico marítimo.

La fotografía que preside esta noticia ha sido difundida a través de la cuenta oficial de Instagram de la Policía Portuaria de Baleares.