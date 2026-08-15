«Te voy a robar quieras o no»: detenido en Palma tras sembrar el miedo en varias tiendas del centro de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de varios hurtos en comercios del centro de la ciudad, después de que supuestamente sustrajera tres camisetas de una tienda de la calle Jaime II y fuera localizado posteriormente con cuatro pares de gafas de sol presuntamente robadas de una óptica.

El arresto se produjo después de que una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional fuera requerida el martes por la tarde en un establecimiento situado en la calle Jaime II de Palma. La encargada del comercio alertó a los agentes de que un hombre, conocido por el personal de la tienda, acababa de llevarse presuntamente tres camisetas.

Los productos sustraídos tendrían un valor de 140 euros cada uno, por lo que el importe total de las prendas ascendería a 420 euros. La responsable del establecimiento facilitó a los policías una descripción detallada del sospechoso, incluyendo sus características físicas y la ropa que llevaba en ese momento. La información fue comunicada rápidamente al resto de patrullas para intentar localizarlo por las calles del centro de Palma.

Según explicaron posteriormente la encargada y una de las empleadas a los agentes, el hombre accedía prácticamente a diario al establecimiento y, presuntamente, intentaba apoderarse de diferentes productos para después abandonar el local sin pagar.

La situación habría generado especial preocupación entre las trabajadoras, ya que, según su testimonio, en algunas ocasiones el sospechoso habría reaccionado de forma amenazante cuando intentaban impedir que saliera del comercio con los productos.

Las empleadas aseguraron a los policías que el hombre habría llegado a proferir expresiones como “Si me sigues, te voy a pegar” o “te voy a robar quieras o no”, cuando alguna de ellas trataba de evitar que abandonara el establecimiento con mercancía.

La encargada también explicó que, días antes, el presunto autor habría llegado a solicitar dinero a las trabajadoras a cambio de no sustraer productos del comercio. Según el relato trasladado a la Policía Nacional, el hombre incluso habría mostrado a las empleadas productos que supuestamente había sustraído previamente de otros establecimientos, llegando a utilizarlos como una forma de advertencia ante sus intentos de impedir nuevos hurtos.

Los agentes comprobaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y pudieron identificar al hombre que aparecía en las grabaciones. Además, los policías ya tenían conocimiento de él por contar presuntamente con antecedentes similares.

Con la descripción facilitada y la información obtenida durante las primeras pesquisas, varias patrullas comenzaron a realizar batidas por la zona para localizar al sospechoso. Finalmente, una patrulla consiguió encontrarlo en las inmediaciones de la Puerta de San Antonio de Palma. Durante el cacheo superficial, los agentes localizaron entre sus pertenencias unos alicates y cuatro pares de gafas de sol.

Las gafas tenían un valor de 116 euros y los policías sospecharon que podían proceder de otro establecimiento cercano. Los agentes realizaron las comprobaciones oportunas para determinar su procedencia. Las gestiones policiales permitieron comprobar que los cuatro pares de gafas habían sido presuntamente sustraídos de una óptica cercana, situada en las inmediaciones de la zona donde los agentes habían recibido inicialmente el aviso.

De esta manera, la intervención policial permitió relacionar al sospechoso no solo con el presunto hurto de las tres camisetas de la tienda de la calle Jaime II, sino también con otro supuesto hurto cometido en una óptica de Palma.

Los agentes procedieron entonces a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto. La actuación policial pone el foco sobre una sucesión de incidentes que habría generado preocupación entre las trabajadoras del establecimiento, que aseguraron que el sospechoso acudía con frecuencia y que en algunas ocasiones habría utilizado amenazas para intentar evitar que las empleadas recuperasen los productos.

El caso también revela cómo la actuación de los agentes permitió descubrir un segundo supuesto hurto cuando el detenido fue localizado portando los cuatro pares de gafas que, según las comprobaciones realizadas, procederían de otro comercio.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan. Al tratarse de un presunto autor, su culpabilidad no puede considerarse acreditada hasta que exista una resolución judicial firme.