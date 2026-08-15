El día legendario de la marcha que rescató a España en el Europeo de atletismo

Languidecía España en el Europeo de atletismo con apenas dos medallas, el bronce a Attaoui en los 800 metros y la plata de Marta García en los 5.000 metros. El resto de candidaturas a medallas fueron fundiéndose a negro. Se desanimaba España hasta que llegó el turno de la marcha. La marcha como bombona de oxígeno cuando más angustiosa era la apnea. La marcha como salvavidas y como reivindicación en el atletismo. De nuevo, infalibles.

Fue una mañana histórica. Nunca antes habían llovido tantas medallas en tan poco tiempo. Apenas dos horas separaron el oro de Paul McGrath del bronce de Raquel González. Entre medias, María Pérez agrandó su leyenda con otro oro continental y Miguel Ángel López demostró con una plata que a sus 38 años todavía tiene piernas. La marcha española al rescate. Cuatro medallas que aúpan a España hasta el séptimo cajón del medallero del torneo.

Es la mayor y más caudalosa cosecha de la historia de la marcha. En el Europeo de Múnich 2022 también fueron cuatro medallas, aunque en días diferentes, en Birmingham todo ha caído al unísono. Todo ha ocurrido en un circuito polémico desde el inicio. Una ratonera. De apenas un kilómetro y con los competidores masculinos y femeninos, tanto de media como de maratón, compitiendo al unísono.

María Pérez y Miguel Ángel López lo aprovecharon para agarrarse uno al otro y marcar el ritmo que mejor les convenía. «No estaba planificado. Ha sido causalidad, pero nos conocemos muy bien. Además, hemos entrenado juntos en el último mes», aseguró el murciano de 38 primaveras. Emocionante fue el oro de Paul McGrath, que pone la guinda a su plata europea de 2024 y el bronce mundialista del 2025.

Se destapa el español de padre escocés. El primer kilómetro fue una demostración de poderío. McGrath se dio cuenta de que el paso había sido algo lento y no le interesaba una carrera así. Así que dio rienda suelta a su estrategia desde el principio. Aumentó el ritmo durante los cuatro kilómetros siguientes y tiró desde ahí. La prueba fue la crónica de un oro anunciado. La guinda del día la puso Raquel González, una marchadora resistente. Fue de menos a más hasta culminar un día legendario para la marcha española.

María Pérez, preguntada por el oro simultáneo del español Paul McGrath, aprovechó para reivindicar su modalidad. «Contenta con el resultado de todos los españoles. Le daré la enhorabuena en el control antidoping. Otra vez, la marcha salva al atletismo español. Merecemos ese respeto por el que siempre he luchado». La marcha española al rescate del atletismo español. La marcha como salvación y como reivindicación.